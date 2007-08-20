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۲۹ مرداد ۱۳۸۶، ۱۱:۴۹

بازگشت تیم چهارنفره تکواندو به تهران

اعضای تیم ملی تکواندو کشورمان پس از 7 روز تمرین در کره جنوبی امشب به تهران باز می گردند.

به گزارش خبرنگارمهر، تیم ملی تکواندو کشورمان با ترکیب هادی ساعی، مهدی بی باک، حسین تاجیک، کوروش رجلی و با مربیگیری حسن ذوالقدر و مجید افلاکی یک دوره تمرینی را دراین کشور پشت سر بگذارد.

اعضای تیم ملی تکواندوکشورمان دراین مدت در دانشگاه های تخصصی تکواندو درسئول و همچنین چند تیم باشگاهی به تمرین پرداختند.

با بازگشت این نفرات بحث انتخاب نفر دوم تیم ملی برای حضور در رقابتهای انتخابی المپیک دوباره ازسرگرفته شد. قرار از روز پنجشنبه با انجام دیدارهای انتخابی تکلیف این وزن نیزمشخص  شود.

دراین مورد گزینه اصلی بهزاد خداداد است که باید در دیدار با شکوری و شیخی میزان آمادگی وی سنجیده شود. از سوی دیگر بی باک و کرمی گزینه های بعدی هستند که در صورت نرسیدن خداداد این دو در یک دیدار انتخابی به مصاف هم خواهند رفت تا یک نفر برای حضوردررقابتهای انتخابی المپیک معرفی خواهد شد.

رقابتهای انتخابی المپیک مهرماه سالجاری درمنچستر انگلیس برگزار می شود.

کد مطلب 537598

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