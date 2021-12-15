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۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۱۰:۱۵

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی:

بارندگی در خراسان جنوبی ۱۶.۶ درصد کاهش یافت

بارندگی در خراسان جنوبی ۱۶.۶ درصد کاهش یافت

بیرجند-مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی گفت:بارندگی در خراسان‌جنوبی طی پاییز سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶.۶ درصد کاهش یافت.

علیرضا خندان رو در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در پاییز سال جاری میزان بارندگی‌ها در خراسان‌جنوبی ۸.۲ میلی متر بوده است که نسبت به بلند مدت ۴.۱ درصد و نسبت به سال گذشته ۱۶.۶ درصد کاهش داشته است.

مدیرکل هواشناسی خراسان‌جنوبی با بیان اینکه برای زمستان سال جاری بارندگی با میزان نرمال پیش بینی می‌شود، بیان‌کرد: علت کاهش بارندگی‌ها در خراسان‌جنوبی به تبع تمام کشور و دنیا تغییر اقلیم است که شرایط منطقه ما را نیز تغییر داده است.

خندان رو با اشاره به اینکه تغییر اقلیم، شکل بارندگی‌ها را از برف به باران تغییر داده و بارش برف کمتری را شاهد هستم، بیان‌کرد: از طرف دیگر بخشی از باران به فصل بهار و حتی تابستان شیفت پیدا کرده است و بیشتر هم به جای نم نم باران، بارش‌های رگباری و خسارت بار را شاهد هستیم که گاه سیل را نیز به همراه دارد.

وی در زمینه وضعیت آب و هوایی در خراسان‌جنوبی طی روزهای آتی یادآور شد: تا آخر هفته جاری یخبندان را در نقاط مختلف استان شاهد هستیم و از روز جمعه هوا چند درجه‌ای گرمتر خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی خراسان‌جنوبی گفت: امیدواریم پیش بینی‌ها در زمینه بارندگی نرمال در زمستان محقق شود تا اندکی از میزان خشکسالی و کمبود آب سدهای ما جبران شود.

کد مطلب 5376001

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