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۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۱۰:۱۲

گشت مشترک تعزیرات حکومتی ویژه شب یلدا در بازار یزد آغاز شد

گشت مشترک تعزیرات حکومتی ویژه شب یلدا در بازار یزد آغاز شد

یزد- مدیرکل تعزیرات حکومتی استان یزد از آغاز طرح نظارتی تعزیرات حکومتی ویژه شب یلدا به منظور حفظ آرامش بازار در سطح استان خبر داد.

علی اکبر مختاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح نظارتی ویژه شب یلدا به منظور حفظ آرامش بازار و افزایش تقاضا برای خرید اقلام مورد نیاز در یزد آغاز شده و تا اول دی ماه ادامه دارد.

وی بیان کرد: این طرح با همکاری و مشارکت سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، مرکز بهداشت و سایر دستگاه‌های اجرایی و نظارتی استان برنامه ریزی شده است.

مختاری تصریح کرد: در طول مدت اجرای طرح، گشت‌های مشترک در ساعات اداری و غیراداری فعالیت‌های اقتصادی مرتبط را در استان بازرسی و نظارت می‌کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان یزد عنوان کرد: البته این گشت‌ها از گذشته در همه شرایط وجود داشته اما در این مدت با توجه به افزایش تقاضا برای اقلام مورد نیاز مردم مانند (آجیل، میوه و شیرینی) و سایر اقلام مرتبط کالاهای مورد هدف بازرسی گشت ‌های مشترک قرار گرفته است .

وی یادآور شد: نظارت بر قیمت و کیفیت فروش و عرضه این اقلام به صورت ویژه در دستور کار گشت ‌های مشترک خواهد بود.

کد مطلب 5376005

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