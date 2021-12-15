گشت مشترک تعزیرات حکومتی ویژه شب یلدا در بازار یزد آغاز شد

علی اکبر مختاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح نظارتی ویژه شب یلدا به منظور حفظ آرامش بازار و افزایش تقاضا برای خرید اقلام مورد نیاز در یزد آغاز شده و تا اول دی ماه ادامه دارد.

وی بیان کرد: این طرح با همکاری و مشارکت سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، مرکز بهداشت و سایر دستگاه‌های اجرایی و نظارتی استان برنامه ریزی شده است.

مختاری تصریح کرد: در طول مدت اجرای طرح، گشت‌های مشترک در ساعات اداری و غیراداری فعالیت‌های اقتصادی مرتبط را در استان بازرسی و نظارت می‌کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان یزد عنوان کرد: البته این گشت‌ها از گذشته در همه شرایط وجود داشته اما در این مدت با توجه به افزایش تقاضا برای اقلام مورد نیاز مردم مانند (آجیل، میوه و شیرینی) و سایر اقلام مرتبط کالاهای مورد هدف بازرسی گشت ‌های مشترک قرار گرفته است .

وی یادآور شد: نظارت بر قیمت و کیفیت فروش و عرضه این اقلام به صورت ویژه در دستور کار گشت ‌های مشترک خواهد بود.