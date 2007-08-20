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۲۹ مرداد ۱۳۸۶، ۹:۳۸

سود بالای تسهیلات بانکی ؛ مشکل عمده واحدهای تولیدی

سود بالای تسهیلات بانکی ؛ مشکل عمده واحدهای تولیدی

بر اساس نظرسنجی وزارت کار از 100 نفر از کارفرمایان، کمبود نقدینگی، دسترسی مشکل به اعتبارات بانکی، جرایم دیرکرد و بالابودن نرخ سود تسهیلات مهمترین مشکلات بخش تولید است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسن هفده‌تن مدیرکل دفتر مدیریت راهبردی منابع انسانی وزارت کار با اشاره به اینکه نرخ بالای تسهیلات بانکی ، تداوم فعالیت برخی واحدها را با مشکل جدی مواجه ساخته است گفت : نرخ بالای تسهیلات ، سودآوری این بنگاه‌ها را به حداقل رسانده است.

وی به اقدامات دولت برای کاهش این مشکلات اشاره کرد و افزود : کاهش نرخ تسهیلات ، حذف وثیقه خارج از طرح‌های اقتصادی و تلاش برای تامین نقدینگی موجب بهبود وضعیت این بنگاه‌ها شده است.

وی تاکید کرد: دولت برای کمک به واحدهای تولیدی ، مصوبه ای داشته است که بر اساس آن به واحدهای دارای بدهی معوق که بازار فروش داشته و دارای طرح توجیه فنی و اقتصادی باشند تسهیلات پرداخت می کند.

وی افزود : نتیجه هر گونه سیاست گذاری حمایتی دولت به ویژه تخصیص بخشی از یارانه ها در راستای کاهش نرخ تسهیلات برای خرید مواد اولیه صنایع استراتژیک و سایر واحدهای تولیدی که محصولات آنها از مزیت نسبی برخوردار بوده و موقعیت ممتازی برای صادرات دارند ، در پایدارسازی فرصت‌های شغلی واحدهای مذکور و افزایش اشتغالزایی این واحدها کمک می کند.

هفده تن انعطاف پذیری مقررات بازار کار را یک مؤلفه اساسی در بهبود وضعیت تولید دانست و گفت : انعطاف ناپذیری مقررات کار ، موجب افزایش هزینه های تولید ، کاهش قدرت رقابت پذیری و کاهش صادرات می گردد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس‌جمهوری اخیرا به منظور اصلاح نظام بانکی، توزیع عادلانه تسهیلات و رفع محرومیت در جامعه و تامین نیازهای ضروری مردم،  افزایش ثروت ملی از طریق تامین مالی فعالیت های توسعه ای کشور، افزایش رضایت اجتماعی از طریق ارائه خدمات موثر، متنوع و آسان به مردم،  افزایش سطح سلامت در نظام اقتصادی کشور، کاهش وابستگی درآمد نظام بانکی کشور به سود تسهیلات بانکی و ایجاد تمهیدات لازم به منظور کاهش سود تسهیلات بانکی، افزایش سرعت ارائه خدمات بانکی به مردم و سرمایه گذاران در بخش های مختلف اقتصادی و  ارتقای سطح اشتغال و سایر شاخص های کلیدی اقتصاد کشور دستور تشکیل 2 کارگروه تحول نظام بانکی و بازنگری در قوانین نظام بانکی را صادر کرده است.

کد مطلب 537603

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