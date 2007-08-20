سود بالای تسهیلات بانکی ؛ مشکل عمده واحدهای تولیدی

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسن هفده‌تن مدیرکل دفتر مدیریت راهبردی منابع انسانی وزارت کار با اشاره به اینکه نرخ بالای تسهیلات بانکی ، تداوم فعالیت برخی واحدها را با مشکل جدی مواجه ساخته است گفت : نرخ بالای تسهیلات ، سودآوری این بنگاه‌ها را به حداقل رسانده است.

وی به اقدامات دولت برای کاهش این مشکلات اشاره کرد و افزود : کاهش نرخ تسهیلات ، حذف وثیقه خارج از طرح‌های اقتصادی و تلاش برای تامین نقدینگی موجب بهبود وضعیت این بنگاه‌ها شده است.

وی تاکید کرد: دولت برای کمک به واحدهای تولیدی ، مصوبه ای داشته است که بر اساس آن به واحدهای دارای بدهی معوق که بازار فروش داشته و دارای طرح توجیه فنی و اقتصادی باشند تسهیلات پرداخت می کند.

وی افزود : نتیجه هر گونه سیاست گذاری حمایتی دولت به ویژه تخصیص بخشی از یارانه ها در راستای کاهش نرخ تسهیلات برای خرید مواد اولیه صنایع استراتژیک و سایر واحدهای تولیدی که محصولات آنها از مزیت نسبی برخوردار بوده و موقعیت ممتازی برای صادرات دارند ، در پایدارسازی فرصت‌های شغلی واحدهای مذکور و افزایش اشتغالزایی این واحدها کمک می کند.

هفده تن انعطاف پذیری مقررات بازار کار را یک مؤلفه اساسی در بهبود وضعیت تولید دانست و گفت : انعطاف ناپذیری مقررات کار ، موجب افزایش هزینه های تولید ، کاهش قدرت رقابت پذیری و کاهش صادرات می گردد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس‌جمهوری اخیرا به منظور اصلاح نظام بانکی، توزیع عادلانه تسهیلات و رفع محرومیت در جامعه و تامین نیازهای ضروری مردم، افزایش ثروت ملی از طریق تامین مالی فعالیت های توسعه ای کشور، افزایش رضایت اجتماعی از طریق ارائه خدمات موثر، متنوع و آسان به مردم، افزایش سطح سلامت در نظام اقتصادی کشور، کاهش وابستگی درآمد نظام بانکی کشور به سود تسهیلات بانکی و ایجاد تمهیدات لازم به منظور کاهش سود تسهیلات بانکی، افزایش سرعت ارائه خدمات بانکی به مردم و سرمایه گذاران در بخش های مختلف اقتصادی و ارتقای سطح اشتغال و سایر شاخص های کلیدی اقتصاد کشور دستور تشکیل 2 کارگروه تحول نظام بانکی و بازنگری در قوانین نظام بانکی را صادر کرده است.