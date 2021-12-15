به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اهمیت و ضرورت بهره‌مندی از فناورهای نوین و سرعت تکامل آن‌ها، موجب شده است عصر حاضر به عصر اطلاعات شناخته شود. توسعه فناوری‌های جدید تا جایی پیش رفته که امروزه بخش قابل‌توجهی از معاملات و مبادلات در سرتاسر دنیا، به‌صورت آنلاین انجام می‌شوند.

فناوری‌های ارتباطی، انقلابی عظیم در حوزه‌های گوناگون، از بازارهای تجاری، صنایع تولیدی و عرضه محصولات و خدمات سازمانی به وجود آورده‌اند. آن‌ها امکان بهره‌وری بیشتر را برای کسب‌وکارها فراهم و فرآیندهای مربوط به عرضه و تقاضا را به‌طرز شگفت‌انگیزی تسهیل کرده‌اند.

امروزه شرکت‌ها و سازمان‌ها به‌لطف حضور در عصر اطلاعات و بهره‌مندی از فناوری‌های آن، تعاملات دیجیتالی مؤثرتر و پایدارتری با مشتریان خود برقرار کرده‌اند که به شکل‌گیری روابط عمیق‌تری میان مشتری‌ها و سازمان‌ها منجر شده است؛ روابطی که پیش از این، امکان‌پذیر نبودند.

اکنون دیگر سازمان‌ها برخلاف سال‌های نه چندان دور، می‌توانند نیازهای مشتریان خود را حتی پیش از آن‌که ایجاد شوند، شناسایی و برای برطرف کردن آن‌ها چاره‌اندیشی کنند. در این میان، رهبران و مدیران هوشمندتر، با بهره‌گیری از استراتژی‌های موجود و با تکیه بر فناوری، بازدهی عملیاتی خود را افزایش و هزینه‌ها را تا حد ممکن کاهش می‌دهند.

فناوری چه کمکی به سازمان‌ها می‌کند؟

مثال‌های بسیاری وجود دارد که می‌تواند نقش فناوری را در مدیریت موثرتر سازمان‌ها به روشنی آشکار کند. برای نمونه، تحلیل بازار از مهم‌ترین حلقه‌ها در زنجیره نیازسنجی تا عرضه کالا و خدمات است. بی‌تردید تحقیقات بازار و تحلیل داده‌ها با روش‌های سنتی، کاری بسیار طاقت‌فرساست که هرگز نمی‌تواند نتایج مطلوب و دلخواه را برای سازمان‌ها ایجاد کنند. شکی نیست که آگاه شدن از بازخورد مشتری درباره کالا یا خدمات ارایه شده، با روش‌های سنتی، بسیار وقت‌گیر و دشوار بود.

اما فناوری‌های جدید و راهکارهایی که به همراه آن‌ها خلق شده‌اند، امکان گردآوری و تحلیل داده‌ها را با سرعت و دقتی بسیار بسیار بیش از گذشته در اختیار کسب‌وکارها قرار داده‌اند. با بهره‌گیری از راهکارهای نوین، نیازسنجی مشتریان و درک خواست و سلیقه ایشان، رسیدن به مخاطب هدف و در نهایت رفع نیازهای او، به مراتب آسان‌تر از گذشته شده است.

برقراری ارتباط به‌منظور دست‌یابی به جریان منظم اطلاعات هم از دیگر حلقه‌های مهم این زنجیره است که به کمک فناوری‌ها بهره‌گیری از آن‌ها، یعنی برقراری ارتباط با ذی‌نفعان و مشتریان و حتا رقبا را برای سازمان‌ها امکان‌پذیر شده است.

راهکارهای سازمانی شاتل برای برقراری ارتباط پیوسته و باکیفیت، از بهترین نمونه‌های به کارگیری فناوری در خدمت ارتباطات سازمانی‌ست که امکانات زیادی، همچون تبادل اطلاعات در کوتاه‌ترین زمان، اتصال دفاتر مختلف سازمان با یکدیگر، تلفن سازمانی بر بستر اینترنت، تامین پهنای باند اختصاصی اینترنت، فراهم کردن بستر دورکاری برای کارمندان، برقراری و مدیریت جلسات آنلاین و مدیریت از راه دور را در اختیار کسب‌وکارهای کوچک تا بزرگ قرار داده است.

شرکت‌ها و سازمان‌ها می‌توانند با استفاده از فناوری‌های موجود، به رشد و توسعه کسب‌وکارشان سرعت دهند. افزون بر این در چند سال اخیر و با توجه به نیازهای جدید سازمان‌ها در همه‌گیری کرونا، بهره‌گیری از این فناوری‌ها، نیاز سازمان‌ها به حضور مداوم نیروی انسانی را برطرف و امکان دورکاری و فعالیت از راه دور را برای کارکنان فراهم کرد.

راهکارهای سازمانی شاتل

اما کسب‌وکارها چگونه می‌توانند به این فناوری‌ها دست پیدا کنند و آن‌ها را به بهترین روش در سازمان خود به کار گیرند؟

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل، که از پیشروان حوزه فناوری اطلاعات در ایران به شمار می‌آید، به‌پشتوانه سال‌ها حضور در این عرصه، خدمات‌رسانی به هزاران کاربر سازمانی در سرتاسر کشور را در دستور کار قرار داده است. شاتل با درک مناسب از نیازهای کاربران سازمانی، مجموعه خدمات قابل‌توجهی را با عنوان راهکارهای ویژه‌ی کسب‌وکارها در اختیار عموم شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی قرار داده است.

شاتل با ارائه سبد کاملی از محصولات و خدمات ارتباطی، اینترنتی، امنیتی و محتوایی، همچون پهنای باند اختصاصی،شبکه‌های خصوصی مجازی، تلفن ثابت و تلفن همراه به شرکت‌ها و سازمان‌ها، سازمان‌ها را در رسیدن به اهداف استراتژیک‌شان یاری می‌کند.

اینترنت با پهنای باند اختصاصی

هدف از ارائه پهنای باند اختصاصی (dedicated) به سازمان‌ها، دست‌یابی به اینترنتی با کیفیت بالا و بدون ضریب اشتراک است. به این معنا که سازمان‌ها می‌توانند روی بسترهای وایرلس یا فیبر نوری، پهنای باند اختصاصی مورد نیازشان را دریافت کنند و به‌صورت اختصاصی و با سرعت بالا، به شبکه جهانی اینترنت متصل شوند.

اینترنت با پهنای باند ویژه (optimal)

اینترنت با پهنای باند ویژه (optimal) مانند پهنای باند اختصاصی است و محدودیت سرعت ندارد. تفاوت این راهکار با پهنای باند اختصاصی در پرداخت بر مبنای میزان مصرف است. به این معنا که سازمان‌ها می‌توانند به اندازه حجم مصرفی‌شان هزینه اینترنت پرسرعت‌شان را پرداخت کنند. مراکز آموزشی و اداری، هتل‌ها و بیمارستان‌ها و حتا استارتاپ‌ها می‌توانند از این خدمات استفاده کنند و متناسب با مصرف دوره‌ای هزینه‌ای کمتر بپردازند.

تلفن ثابت

هدف تلفن ثابت شاتل یا شاتل تاک سازمانی، ارائه خدمات تلفن سازمانی بر بستری امن و مطمئن است که سازمان‌ها را قادر می‌کند، تماس‌های تلفنی داخل و بیرون سازمان را باکیفیت بالاتر و هزینه‌ای کنترل شده و کم‌تر برقرار کنند. این خدمات، ویژه سازمان‌هایی است که به‌دنبال راهکارهای ارتباطی با کیفیت و هزینه مناسب‌اند که بتوان با توجه به ابعاد سازمان، آن را به صورت اختصاصی و سفارشی‌سازی شده به کار گرفت.

شاتل موبایل

شاتل، با هدف تکمیل زنجیره ارزش خدمات ارتباطی و مخابراتی، فعالیت در بازار خدمات ارتباطی همراه را به فهرست خدمات خود افزوده است. سیم‌کارت‌های سازمانی شاتل موبایل خدمت دیگری‌ست که در تکمیل راهکارهای ارتباطی شاتل به شرکت‌ها و سازمان‌ها ارایه می‌شود.

ارتباط نقطه‌به‌نقطه

ارتباط نقطه‌به‌نقطه از دیگر راهکارهای سازمانی شاتل برای ایجاد شبکه‌های خصوصی مجازی و اتصال دو یا چند نقطه از سازمان است. بسیاری از سازمان‌های متوسط تا بزرگ، برای برقراری ارتباط ایمن میان شعبه‌های مختلف خود در سرتاسر کشور، از این بستر پایدار و اختصاصی استفاده می‌کنند.

این راهکار بر پروتکل‌های مختلفی، مانند VPN و VPLS و MPLS با ویژگی‌های متفاوتی ارائه می‌شود و سازمان‌ها می‌توانند با بهره‌مندی از این فناوری‌ها، شبکه اختصاصی خود را در سرتاسر کشور، بر پایه پروتکل‌های مختلف ایجاد کنند.

کلام آخر

ارائه خدمات در قالب راهکارهای سازمانی، مستلزم نیازسنجی کسب‌وکار، شناسایی مخاطبان و مشتریان آن کسب‌وکار و بررسی‌های دقیق فنی‌ست. کسب‌وکارهای کوچک، بزرگ و حتا شرکت‌های نوپا، برای کسب اطلاعات بیشتر درباره راهکارهای سازمانی شاتل، می‌توانند از طریق تلفن اختصاصی ۹۱۰۰۰۹۹۹یا ایمیل b2b@shatel.ir با این شرکت تماس برقرار کنند. کارشناسان شاتل پس از بررسی نیازهای سازمان شما، در زودترین هنگام هماهنگی‌های لازم برای انجام گام‌های بعدی را از طریق مراجعه حضوری و برگزاری جلسات اختصاصی انجام خواهند داد.

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