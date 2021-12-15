به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا بازدار صبح چهارشنبه در حاشیه گردهمایی سراسری مدیران ستادی و معاونان برنامه‌ریزی، توسعه مدیریت و منابع ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری کشور که در اصفهان برگزار شد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مهمترین نقش سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور برنامه‌های حفاظتی و احیای است که برای این منظور به منابع انسانی و مالی نیاز است.

او افزود: کمبود منابع انسانی و مالی یکی از دغدغه‌های سازمان جنگل‌هاست که تاکنون با مشارکت مردم این خلاء پوشش داده شده است و مردم در حفاظت کمک می‌کنند.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت و منابع سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور ادامه داد: با توجه به اینکه حدود ۸۳ درصد از فضای کشور تحت مدیریت سازمان جنگل‌هاست، انتظار ما از دولت این است که نگاه مناسبی به این سازمان داشته باشد زیرا بخش حفاظت برای عملکرد بهتر نیازمند امکانات، تجهیزات و منابع انسانی است.

بازدار، تقویت منابع انسانی، امور استخدام‌ها و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در سازمان جنگل‌ها مصوب قانون بودجه ۱۴۰۰ را برنامه‌های مهم این سازمان برای سال پیش رو برشمرد و خاطرنشان کرد: سرانه نیروی انسانی در سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور ۱۴ هزار پست در بدنه این سازمان است که اکنون نزدیک به ۴۰ درصد این پست‌ها خالی است که با بکارگیری منابع انسانی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی که در قانون آمده است این کمبود را تأمین خواهیم کرد.

او بدون اشاره به جزئیات اعتبار پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت برای سازمان جنگل‌ها، اظهار داشت: این لایحه در مجلس درحال بررسی است اما منابع مناسبی در این لایحه برای سازمان پیش‌بینی شده است و پس از تصویب قانون بودجه، جزئیات آن را اعلام خواهیم کرد.

جذب درآمدها برای عرصه‌های منابع طبیعی مهمترین برنامه سال ۱۴۰۱

معاون برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت و منابع سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، جذب درآمدها را شاخص‌ترین برنامه این سازمان برای سال ۱۴۰۱ دانست و ابراز داشت: مهمترین سیاست سازمان برای سال پیش رو این است که درآمدهایی که در حساب خزانه منابع طبیعی و آبخیزداری استان وارد می‌شود در همان مناطق هزینه شود زیرا تاکنون این درآمدها به طور کامل به خزانه ملی واریز می‌شد.

بازدار خاطرنشان کرد: اکنون همه برنامه‌های توسعه کشور در بستر منابع طبیعی انجام می‌شود و بی شک هر گونه توسعه در عرصه‌های منابع طبیعی با تخریب و هزینه‌هایی به محیط همراه است. از این رو رویکرد ما این است که درآمدهایی که از این فعالیت‌های عمرانی نظیر ساخت راه و جاده و … به دست می‌آید در همان استان و منطقه هزینه شود.

او همچنین هدف از گردهمایی سراسری معاونان برنامه‌ریزی کشور را، تبادل فکری و مرور برنامه‌ها و اقدامات برشمرد و اظهار داشت: موضوعات مالی، اداری و پشتیبانی، برنامه و بودجه، ساختار سازمانی، لایحه بودجه ۱۴۰۱ و تبدیل وضعیت نیروها طبق بند «د» تبصره ۲۰ قانون برنامه بودجه ۱۴۰۰، در جلسه امروز بررسی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، گردهمایی سراسری مدیران ستادی و معاونان برنامه‌ریزی، توسعه مدیریت و منابع ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به مدت دو روز به میزبانی اصفهان برگزار در حال برگزاری است.