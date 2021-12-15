 هوا در ۵ شهر خوزستان آلوده است

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام مرکز کنترل و پایش محیط زیست، شاخص کیفیت هوا امروز در شهرهای اهواز ۱۸۸ و دشت آزادگان به عدد ۱۶۶ AQI رسید.

این شاخص نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای تمامی گروه‌های سنی است.

بر اساس این شاخص افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج ازمنزل خودداری کنند و افراد دیگر باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

همچنین این میزان در شهرهای شادگان ۱۵۶، شوشتر ۱۳۳، اندیمشک ۱۰۷ AQI ثبت شد که نشان دهنده وضعیت ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس است.