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۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۱۱:۴۱

جانشین فرمانده انتظامی استان قم:

۴ دستگاه خودرو قاچاق بَر در قم توقیف شدند

۴ دستگاه خودرو قاچاق بَر در قم توقیف شدند

قم- جانشین فرمانده انتظامی استان قم از توقیف ۴ دستگاه خودرو قاچاق بَر در استان قم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهادر اسماعیلی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه در اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی، عوامل گشت خودرویی یگان امداد حین گشت زنی در جاده اراک، ۴ دستگاه خودرو را به ظن حمل کالای قاچاق توقیف کردند، گفت: خودروهای توقیفی شامل ۲ دستگاه پژو ۴۰۵ و ۲ دستگاه خودرو تیبا بود که برای بررسی برابر هماهنگی با مقام قضائی استان به یگان مربوطه منتقل شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان قم افزود: در ادامه طی بازرسی از خودروهای مذکور، یک هزار و ۱۰۰ عدد قاشق چنگال و ۲ محموله ابزارآلات فاقد مجوز و قاچاق کشف و ۴ نفر در این رابطه دستگیر شدند.

وی ادامه داد: متهمان به همراه پرونده تشکیل شده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 5376094

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