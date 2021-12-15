۶ بیمار جدید کرونایی در سمنان بستری شدند

کامران قدس در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در ۲۴ ساعت منتهی به چهارشنبه شش بیمار قطعی کرونایی، در بیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی سمنان بستری شدند، بیان کرد: از ابتدای بروز و شیوع بیماری کرونا تاکنون ۴۹ هزار و ۸۰۹ مورد مثبت بیماری کرونا در مجموعه تحت پوشش دانشگاه شناسایی شدند.

وی با بیان اینکه هم اکنون دامغان در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی سمنان در وضعیت نارنجی قرار دارد، افزود: مجموع بیماران بستری شده در بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه از ابتدای بروز بیماری کرونا تاکنون به ۱۰ هزار و ۷۴۸ نفر رسید.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی سمنان با بیان اینکه ۳۹ هزار و ۶۱ بیمار در این بازه زمانی به صورت سرپایی شناسایی شدند، ابراز کرد: موارد بهبودی و ترخیص بیماران مبتلا به کووید ۱۹ از ابتدای بروز و شیوع بیماری در بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه به ۹ هزار و ۶۳۶ نفر رسیده است.

به گزارش مهر، استان سمنان دارای دو دانشگاه علوم پزشکی است در نتیجه در سراسر استان سمنان باید گفت سمنان، دامغان، شاهرود، سرخه و گرمسار در وضعیت زرد و آرادان و میامی و مهدی‌شهر در شرایط آبی کرونایی از لحاظ رنگ بندی و محدودیت‌ها قرار دارند و نگرانی امروز مسئولان بهداشت و درمان استان سمنان، کاهش استفاده از ماسک و پروتکل‌ها است.