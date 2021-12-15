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۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۱۲:۱۳

رئیس اداره حفاظت محیط زیست آبادان:

عوامل فروش پرندگان وحشی در بازار آبادان شناسایی شدند

عوامل فروش پرندگان وحشی در بازار آبادان شناسایی شدند

آبادان- رئیس اداره حفاظت محیط زیست آبادان از شناسایی عوامل فروش پرندگان وحشی در بازار آبادان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال انتشار تصاویری از فروش پرندگان وحشی در بازار پرنده فروشان آبادان مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان آبادان با حضور در این محل نسبت به شناسایی افراد خاطی اقدام کردند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست آبادان در این باره اظهار کرد: در این رابطه سه نفر متخلف شناسایی شده و از سوی مقامات قضائی شهرستان حکم جلب صادر شده است.

علی فتحی نیا افزود: همچنین با همکاری نیروهای انتظامی شهرستان بازار پرنده فروشان مورد پایش قرار گرفت

و سایر متخلفان طبق دستور قضائی به کلانتری احضار و برای آنها پرونده تشکیل شد.

وی گفت: به منظور پیشگیری از تکرار فروش این گونه پرندگان در بازار از پلیس پیشگیری درخواست همکاری برای پاکسازی ماهانه داده شده است.

کد مطلب 5376148

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