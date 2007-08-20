حادثه رانندگی دلیل جدایی بازیکن ایرانی از اردوی الشارجه بود / او حافظه شخصی اش را از دست داده بود

به گزارش خبرنگارمهر، در ابتدای گزارش صبح امروز البیان آمده است: مسعود شجاعی صبح روزگذشته به شهر شارجه بازگشت تا در گفتگو با مقامات این باشگاه پرونده پیچیده عدم حضور در تمرینات و بازگشت با کاروان این تیم به امارات را ببندد.

براساس تاکید مربیان الشارجه این بازیکن قرار است پس از دیداربا مقامات باشگاه، درتمرین عصر امروز این تیم برای شرکت درجام خلیج فارس شرکت کند.

محمد امیری درگفتگو با روزنامه البیان در مورد اتفاقاتی که باعث شد شجاعی با تیم فوتبال الشارجه به امارات برنگردد، گفت:« زمان بازگشت این تیم به امارات شرایط بسیار فوق العاده ای برای شجاعی پیش آمد و این بازیکن که پس از هماهنگی با مسئولان تیم برای خرید برخی لوازم ورزشی از اردوی تیم خارج شده بود، دچارحادثه رانندگی شد.»

مدیربرنامه های شجاعی درامارات افزود:« این حادثه رانندگی باعث شد، شجاعی برای دقایقی کوتاه حافظه شخصی اش را از دست بدهد، همچنین تلفن همراهش را گم کرده و ماشینش که دچار صدمات زیادی شده بود را به حراجی فرستاد. به خاطر این اتفاقات وی زمان لازم را برای ملحق شدن به کاروان الشارجه از دست داد.»

وی ادامه داد:« شجاعی پس ازآن اتفاق بامدیربرنامه اش در اروپا تماس گرفت اما از بدشانسی وی به اسپانیا رفته بود تا اقدامات لازم را برای انجام مراحل درمان نکونام انجام دهد.»

بعد از این قضایا شجاعی درحال انجام تدابیر اداری لازم را برای بازگشت به تیم است. وی حتی در اولین پرواز به امارات پس از آنکه ازهواپیمای حامل تیم الشارجه بازماند، به این کشوربازگشت تا نشان دهد آن تصادف باعث جاماندنش از تیم بوده است.

پیشنهادات اغوا کننده

آیا پیشنهاد و مذاکره با باشگاه آلمانی باعث شد هافبک ایرانی تیم فوتبال الشارجه اردوی این تیم را ترک کند؟ این سوال خبرنگار روزنامه البیان از مدیربرنامه شجاعی بود و امیر در پاسخ گفت:« شجاعی نیاز به مذاکره با تیم را ندارد چرا که من به عنوان مدیربرنامه اش در امارات این مسائل را پیگیری می کنم. همچنین شریکی در آلمان دارم (فاضلی) که هرگونه مذاکره با تیم ها از طریق ما انجام می شود.»

وی افزود:« شجاعی در این مدت از چند تیم آلمانی، کویتی، قطری، ایرانی و خصوصا اماراتی پیشنهاداتی داشت ولی همچنان به قرادادش با الشارجه پایبند است و بدون موافقت مسئولین باشگا الشارجه به تیم دیگری نمی رود.»

شرط مهم در قرارداد

در قراداد شجاعی شرطی وجود دارد که بر اساس آن هافبک ایرانی تیم فوتبال الشارجه می تواند پیش از روز سی ام آگوست(هشتم شهریورماه) به باشگاهی اروپایی بپوندد. در مورد این موضوع امیری این چنین توضیح می دهد:« ما خودمان این موضوع را مطرح کردیم اما در شرایط فعی تصمیم گرفتیم آن را لغو کنیم. شجاعی تمایل داشت در این تیم بماند زیرا بازیکن متعهدی است و اگر می خواست از الشارجه جدا شود، پیشنهاد بهتری از تیمی کویتی داشت که 2 برابر مبلغ دریافتی از الشارجه را از آن تیم می گرفت.»

اسرار سفر 200 کیلومتری

از مونیخ تا نورنبرگ 200 کیلومتر راه است و چگونه شجاعی ناگهان از این شهر سردرآورد؟ امیری در این مورد می گوید:« این بازیکن می خواست از فرصت زمانی که در اختیار تمام بازیکنان تیم برای خرید بود استفاده کند اما دچار حادثه رانندگی شد تا از حضور به موقع در اردوی تیم بازماند.»

مدیربرنامه شجاعی در امارات در پایان این گفتگو بار دیگر تاکید کرد که شجاعی بازیکن مطیع و پایبندی است و وظایف یک بازیکن حرفه ای را می داند و هرگز اقدامی را انجام نمی دهد که به شهرت و افتخاراتش ضربه بزند.

در ادامه این گزارش البیان نوشت:« شجاعی با آمادگی بالا خود را برای حضور در مسابقات مهم خلیج فارس آماده می کند زیرا قصد دارد با حضور موفق با این تیم در این رقابت ها، به موفقیت الشارجه و صعود به مراحل بالاتر جام معتبر خلیج فارس کمک کند.»