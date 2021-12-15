۸۷ میلیون هکتار از عرصه های ملی کشور سنددار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بابایی بعدازظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: گلستان یک میلیون ۲۷۸ هزار هکتار عرصه‌های منابع طبیعی دارد که یک میلیون و ۲۵۰ هزار هکتار تثبیت شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه کرد: برای یک میلیون و ۶۰ هزار هکتار اسناد ملی صادر و تاکنون ۹۸ درصد عرصه‌های ملی استان گلستان تثبیت مالکیت شده است.

وی با بیان اینکه گنبدکاووس نخستین شهرستان کشور در اجرای طرح کاداستر اراضی ملی و طبیعی بود، گفت: نخستین جشن پایان کاداستر عرصه‌های منابع طبیعی در گلستان برگزار می‌شود.

بابایی افزود: کشور ما ۱۳۳ میلیون هکتار عرصه‌های منابع طبیعی دارد که مالکیت دولت بر ۱۱۳ میلیون هکتار تثبیت شده و برای ۸۷ میلیون هکتار اسناد عرصه‌های ملی صادر شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار امیدواری کرد اجرای کاداستر عرصه‌های منابع طبیعی تا پایان امسال در تمام استان‌ها به اتمام برسد.

وی با تأکید بر افزایش سرعت صدور سند افزود: به محض اینکه معاملات در دفاتر اسناد رسمی انجام شود ظرف یک روز سندهای تک برگ صادر می‌شود.

بابایی در مورد تبدیل سندهای دفتر چه‌ای به تک برگ توضیح داد: معمولاً فرایند آن به علت اجرای نقشه کشی و تثبیت یک ماه تا ۴۰ روز زمان می‌برد ولی معمول آن این است که تا یک هفته سند تک برگ صادر شود.