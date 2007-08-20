به گزارش خبرنگار مهر، ماهنامه علمی تخصصی رادیو با مقالهای درباه هنر و رادیو (مخاطب شناسی) به قلم محمد حنیف و مطلبی با عنوان "مخاطب شناسی در رسانه" به قلم محمدحسین معینیان، مدیر گروه قرآن و حدیث رادیو معارف شروع میشود. چهار صفحه هم به مقالهای با عنوان مخاطب شناسی رادیو از دیدگاه زبانی اختصاص دارد.
مقالههایی با عنوان "تخاطب رادیو با مخاطب" و "رادیو و مخاطب" از دیگر مطالب این مجله رادیویی است که در مقاله دوم به تعریف مفاهیم بنیادین، اجرای برنامه و جایگاه مخاطب اشاره شده است. صفحاتی هم به مقالاتی با عناوین تاثیر و اهمیت پیام رسانه بر مخاب، راهکارهای عملی جذب مخاطب، فناوری دیجیتالی BBC، از کلام تا تصویر، مقدمهای بر رادیو اجتماعی، تجزیه وتحلیل رادیو و سازگاری با رادیو اختصاص دارد.
از دیگر مطالب این ماهنامه میتوان به ویژگیهای تفسیر خبر در رادیو اشاره کرد که احمدی شیریندل، تهیهکننده ارشد رادیو این مقاله را نوشته است. رادیو آموزشی و تحقیقات مخاطبشناسی، تاریخچه نوشتار رادیویی، دقت در روش یادداشتبرداری برای سنجش مخاطبان رادیو در خودرو از دیگر مطالب این ماهنامه است.
همچنین ناصر عابدینی، مدیر گروه جوان و اندیشه رادیو جوان مطلبی درباره آگهیهای بازرگانی در صدا و سیما و چالشهای پیش رو نوشته است. صفحات پایانی ماهنامه هم به مطالبی چون روزی روزگاری رادیو سلطان بود، آیههای زندگی رادیو قرآن و رقابت جهانی در جذب مخاطب اختصاص دارد.
ماهنامه علمی و تخصصی رادیو به مدیر مسئولی و سردبیری عبدالحسین کلانتری در 98 صفحه ویژه تیر ماه منتشر شده است.
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