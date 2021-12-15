به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مروی در جلسه درس «مکاسب المحرمه» که در حرم مطهر رضوی برگزار شد، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، سخنان تفرقه‌افکنانه اخیر در توهین آشکار به ساحت مقدس اهل‌بیت (ع) را قاطعانه محکوم و اظهار کرد: این سخنان موهوم و ضد وحدت نسبت به پاک‌ترین مخلوقات عالم هستی و اهل‌بیت مطهر پیامبر (ص) قلوب هر مسلمانی اعم از شیعه و سنی را جریحه‌دار کرده است.

وی با بیان این‌که اهانت به ساحت نورانی ائمه اطهار (ع) و خاندان پاک پیامبر خاتم (ص) محکوم است، ابراز کرد: بیان این مهملات در آستانه سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در خطبه‌های نماز جمعه نشانه‌ای از طراحی و دسیسه‌چینی دشمنان اسلام نسبت به امت مسلمان و تقریب مذاهب اسلامی بوده که گوینده خواسته یا ناخواسته در همین راستا عمل کرده است.

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به آیه مودت و با بیان این‌که حب اهل‌بیت (ع) یکی از مبانی و اصول مشترک مذاهب اسلامی است، خاطرنشان کرد: ممکن نیست فردی مسلمان باشد و نسبت به اهل‌بیت پیامبر (ص) محبت نداشته باشد، اهل سنت محب و دوستدار اهل‌بیت (ع) هستند و به حضرات معصومین عشق می‌ورزند چنانچه مقوله زیارت یکی از مناسک مشترک امت اسلامی بوده از جمله در مصر به‌عنوان کشوری که اکثریت آن اهل تسنن است، سه زیارتگاه مهم رأس الحسین (ع)، زینبیه (س) و سیده نفیسه (س) وجود دارد که زائران اهل سنت بسیاری دارند.

وی گفت: حرم حضرت رضا (ع) سالانه میزبان زائران فراوانی از اهل سنت است، برادران اهل سنت کاروان زیارتی اربعین دارند و به زیارت عتبات عالیات می‌روند از ان رو باید مراقب بود این قبیل اظهارنظرها به‌پای برادران اهل سنت گذاشته نشود.

مروی، هدف از این قبیل سخنان را جریحه‌دار کردن احساسات عمومی و ضربه به وحدت جهان اسلام دانست و تصریح کرد: مسلمانان با حفظ هوشیاری و تیزبینی، مراقب توطئه‌های ضد اسلامی دشمن برای ایجاد اختلاف در امت اسلام باشند؛ دست ناپاک دشمنان در اختلافات قومی و فرقه‌ای در طول تاریخ همواره مشهود بوده است.

وی همچنین از موضع‌گیری‌های وحدت‌آمیز علمای اهل سنت نسبت به محکوم کردن اظهارات تفرقه‌افکنانه اخیر قدردانی کرد.