به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی پدافند هوایی ارتش در جنوب کشور، امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد، فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش امروز با حضور در منطقه پدافند هوایی جنوب کشور (گروه شیراز) از بخش‌های مختلف این گروه پدافندی بازدید کرد.

وی در بازدید از جهاد خودکفایی منطقه پدافند هوایی جنوب کشور، گفت: جهاد خودکفایی در طول جنگ تحمیلی متولد شد و رشد کرد و به حول و قوه الهی تاکنون به خوبی به وظیفه خود عمل کرده است.

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش افزود: ما از مرحله ساخت قطعات عبور کرده‌ایم و موفق به ساخت سامانه‌های نوین شده‌ایم و اکنون جهاد خودکفایی یک بخش تحقیقاتی و پژوهشی پویا در نیروی پدافند هوایی است.