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۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۱۴:۱۹

وزارت بهداشت اعلام کرد؛

شناسایی ۲۶۵۱ بیمار جدید کرونایی/ ۱۱ استان بدون مرگ و میر

شناسایی ۲۶۵۱ بیمار جدید کرونایی/ ۱۱ استان بدون مرگ و میر

بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۲۶۵۱ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی و ۵۲ نفر دیگر نیز فوت شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اعلام کرد: از دیروز تا امروز ۲۴ آذر ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار و ۶۵۱ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شد که ۳۸۸ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۶ میلیون و ۱۶۲ هزار و ۹۵۴ نفر رسید.

متأسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۵۲ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۳۰ هزار و ۸۸۳ نفر رسید.

در شبانه روز گذشته در ۱۱ استان شامل سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، سمنان، بوشهر، ایلام، هرمزگان، مرکزی، اردبیل، قم، گلستان و کرمانشاه، هیچ موردی از فوت بیماران کرونایی گزارش نشده است.

خوشبختانه تا کنون ۵ میلیون و ۹۸۵ هزار و ۷۳۵ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده‌اند.

سه هزار و ۴ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۴۰ میلیون و ۳۶۲ هزار و ۲۶۹ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

در حال حاضر ۰ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۸ شهر در وضعیت نارنجی، ۱۱۹ شهر در وضعیت زرد و ۳۲۱ شهر در وضعیت آبی قرار دارند.

کد مطلب 5376244
مهناز قربانی مقانکی

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