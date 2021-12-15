مساجد بین المللی شیراز نیازمند مدیران انقلابی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله لطف‌الله دژکام در دیدار با شماری از اعضای شورای اسلامی و کارکنان سازمان فرهنگی شهرداری شیراز، با اشاره به آیه ۱۱ سوره هود، گفت: احساس بنده این است جلسه‌ای که در خدمت بزرگواران اعضای محترم شورای شهر و مسئول محترم سازمان فرهنگی شهرداری و همکارانشان در این مجموعه هستیم، جلسه دغدغه مندان است و اگر دغدغه و انگیزه جایی باشد انشاالله کار شکل می‌گیرد و به نتیجه می‌رسد.

وی با اشاره به اهمیت موضوع جامعه پردازی مد نظر مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم، گفت: پایه این بحث شبکه مساجد و احیای هویت فرهنگی اجتماعی محلات شیراز با محوریت مساجد و این کار جامعه پردازانه است و ما ببینیم برای جامعه پردازی چه کارهایی باید انجام دهیم.

آیت‌الله دژکام با بیان اینکه در سال‌های گذشته به تناسب اینکه مدیر ما چه دغدغه‌هایی داشته اقداماتی انجام شده است گفت: اگر بنا باشد یک کار از همین سنخ را ادامه دهیم باز هم به مشکل می‌خوریم و سال‌ها بعد، باز هم رهبری می‌فرمایند جامعه پردازی و تمدن سازی باید اتفاق بیفتد؛ بنابراین همین امروز زمان جامعه پردازیست و باید برای کار مؤثر فرهنگی، برنامه دقیق و جامع داشته باشیم.

او با بیان اینکه ما باید مسجد را به جایگاه حقیقی خودش در صدر اسلام برگرداندیم، گفت: همان طور که امام خمینی (ره) فرمود در صدر اسلام لشکر از مسجد حرکت می‌کرد و مسجد مبدا همه تحولات اجتماعی و فرهنگی و محور شهر و تمدن بود، شهر خدامحور در مسجد معنا پیدا می‌کند، این را در زمان پهلوی تغییر داده بودند.

امام جمعه شیراز با تاکید بر اینکه اولین موضوع در راستای بازگرداندن مساجد به جایگاهشان در صدر اسلام را تعریف خط مشی مناسب دانست و گفت: این کار زحمت دارد. باید خط و مشی برنامه‌ها، سیاست گذاری ها و اجرا مشخص شود تا در طول سالیان آتی رو به جلو حرکت کند.

او خاطرنشان کرد: حال که نیازمند تغییر خط مشی هستیم، چه مواردی باید در سازمان فرهنگی اجتماعی، در مقررات شورای شهر و … باید تغییر کند؟ این خط مشی را بر اساس نقشه مهندسی فرهنگی تنظیم کنید. امروز خدا به شما فرصتی عنایت کرده و برای این فرصت قدرشناسی کنید و شکر نعمت اینست که خط مشی شهر را به گونه‌ای ترسیم کنید که حرم سوم بودن شیراز و دار الاولیا بودن این شهر مشخص شود.

نماینده ولی فقیه در فارس، با تاکید بر اینکه امروز هدف و برنامه ریزی ما عوض کردن خط و مشی شهر و به این سمت آوردن آنست، یکی از نمونه‌های این اقدام را برنامه دولت قرآن دانست و گفت: صدها چهره بزرگ در شیراز دفن شده‌اند که همه غریب هستند و هویت آنها گم شده و ما می‌خواهیم با طرحی که شروع می‌کنیم، همه این بزرگواران را در نظر بگیریم. این طرح باید یک کار عملیاتی باشد.

او با تاکید بر لزوم بهره بردن از نظرات انسان‌های فهیم، نکته‌دان و عمیق به عنوان مشاور در تغییر خط مشی شهر، گفت: باید ببینیم ما برای ۴۰ سال آینده در گام دوم می‌خواهیم چه مسائلی را در اینجا نهادینه کنیم و راه حل آن چیست تا آنها را در یک طرح جامع بیاوریم و میدانی کنیم. همه ارگان‌های و سازمان‌های فرهنگی مربوطه استان را باید پای کار بیاوریم و با محوریت سازمان فرهنگی به دنبال تغییر خط مشی باشیم.

نماینده ولی فقیه در فارس تاکید کرد که در خط مشی تعریف شده، با احترام به همه بزرگواران و علما، محور امام و رهبری است، گفت: در این شهر ضمن احترام به همه بزرگان می بی نم که نگاه‌های دیگری نیز هست، اما نمی‌توانیم غیر از مسیر واحدی که رهبر معظم انقلاب تعیین کرده مسیر دیگری برویم ایشان عمق نگاهش آنقدر وسیع هست که همه را پوشش می‌دهد.

آیت‌الله دژکام یکی از نکات مهمی که باید مدنظر باشد را تربیت نیروی انسانی در مساجد دانست و گفت: باید نیروی انسانی خود را رشد دهیم، یعنی روحانی که در مسجد است اگر می‌خواهد امام محله باشد خیلی چیزها را باید بداند اعلمیت باید در روحانی و امام جماعت مسجد ما جلوه گر باشد.

نماینده ولی فقیه در فارس خاطرنشان کرد: باید امام مسجد را به گونه‌ای توجیه کنیم که بپذیرد مدیر مسجد است نه رئیس، یعنی آن قدر اعلمیت و نفوذ معنوی خود را افزایش دهد که هر کدام از فعالان مسجد در موضوعات مختلف با او مشورت کنند. نیروی خود را باید درست تربیت کنیم. این مسائل اعتباری نیست، حقیقی‌ست و حقیقت شخص امام جماعت هست که در محله جلوه می‌کند و محله را همراه می‌کند نه جایگاه او.

وی با بیان اینکه مساجدی نظیر نصیرالملک، وکیل، مشیر، جامع عتیق و شهدا، یک تریبون بین‌المللی محسوب می‌شوند، بر لزوم استفاده از این ظرفیت تاکید و خاطرنشان کرد: این مساجد نیاز به مدیرانی در تراز انقلاب اسلامی و بین المللی دارند.

آیت‌الله دژکام با تاکید بر اینکه باید از مساجدی که تریبون بین المللی ما محسوب می‌شود استفاده و فرهنگ خود را از این تریبون‌ها بین المللی کنیم، گفت: باید این ظرفیت‌های عظیم را فعال و از آن استفاده کنیم و تریبون بین المللی داشته باشیم.

امام جمعه شیراز یادآور شد که در تعریف خط مشی و تلاش برای محور شدن مساجد، یکی از مسائل شناسایی ظرفیت‌های بین‌المللی شیراز و استفاده مطلوب از آنهاست، گفت: امیدوار هستم که برنامه دولت قرآن به شناسایی و معرفی سبک‌های بسیار عالی در قرائت قرآن برسد، چرا که این جایگاه تاریخی شیراز بوده و ابن بطوطه هم گفته که قرائت قرآن موجود در شیراز را هیچ کجای دنیا ندیده است.

نماینده ولی فقیه در استان فارس تاکید کرد که شیراز باید جایگاه خودش را پیدا کند و همان که در تاریخ از آن اسم برده شده است را ضایع نکنیم.