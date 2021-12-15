  1. استانها
  2. لرستان
۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۱۳:۳۶

دبیر ستاد مبارزه با کرونای علوم پزشکی لرستان:

فوت ۲ نفر به علت کرونا در لرستان/ ۱۳۵ بیمار بستری هستند

فوت ۲ نفر به علت کرونا در لرستان/ ۱۳۵ بیمار بستری هستند

خرم‌آباد- دبیر ستاد مبارزه با کرونای دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به فوت دو نفر به علت کرونا در استان، گفت: در حال حاضر ۱۳۵ بیمار در مراکز درمانی بستری هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، مریم کوشکی امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به شناسایی ۵۵ ابتلای جدید به کرونا در لرستان طی ۲۴ ساعت گذشته اظهار داشت: تا کنون ۱۹۶ هزار و ۷۰۵ نفر در استان به کرونا مبتلا شده‌اند.

وی با اشاره به فوت دو نفر به علت کرونا در این استان عنوان کرد: تاکنون متأسفانه دو هزار و ۶۷۵ نفر به علت ابتلاء به کرونا در لرستان فوت کرده‌اند.

دبیر ستاد مبارزه با کرونای دانشگاه علوم پزشکی لرستان تعداد بستری‌های مشکوک و قطعی کرونا در استان را ۱۳۵ نفر اعلام کرد.

بنا بر این گزارش، تعداد فوتی‌های کرونا طی روز گذشته صفر، ابتلای جدید ۴۱ نفر و بستری‌ها نیز ۱۳۰ نفر بوده است.

کد مطلب 5376250

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها