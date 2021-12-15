فوت ۲ نفر به علت کرونا در لرستان/ ۱۳۵ بیمار بستری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مریم کوشکی امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به شناسایی ۵۵ ابتلای جدید به کرونا در لرستان طی ۲۴ ساعت گذشته اظهار داشت: تا کنون ۱۹۶ هزار و ۷۰۵ نفر در استان به کرونا مبتلا شده‌اند.

وی با اشاره به فوت دو نفر به علت کرونا در این استان عنوان کرد: تاکنون متأسفانه دو هزار و ۶۷۵ نفر به علت ابتلاء به کرونا در لرستان فوت کرده‌اند.

دبیر ستاد مبارزه با کرونای دانشگاه علوم پزشکی لرستان تعداد بستری‌های مشکوک و قطعی کرونا در استان را ۱۳۵ نفر اعلام کرد.

بنا بر این گزارش، تعداد فوتی‌های کرونا طی روز گذشته صفر، ابتلای جدید ۴۱ نفر و بستری‌ها نیز ۱۳۰ نفر بوده است.