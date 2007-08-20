29 کشور وارد امان شدند

به گزارش خبرنگارمهر، برای حضور دراین رقابتها تاکنون تکواندوکاران 29 کشور وارد امان شده اند که تیم ملی ایران یکی از تیم های بود که زودتر از سایر کشورها وارد این شهر شد. اعضای تیم ملی که روز جمعه وارد امان شده اند پس از استقرار در "پلادنس" از روز شنبه تمرینات خود را آغاز کردند.

* به گفته مربیان این تیم تمامی نفرات آماده و سرحال بدون اضافه وزن در این تمرینات شرکت کرده و مترصد شروع مسابقات هستند.

*مراسم قرعه کشی و همچنین وزن کشی وزن های اول ودوم عصر فردا درهمین هتل انجام خواهد شد.

* اکثرتیم های شرکت کننده این دوره از رقابتها در هتل "پلادنس" مستقر هستند. تیم هایی نظیرکره جنوبی، استرالیا، ویتنام ، ژاپن ، چین و حتی اردن میزبان نیز در همین هتل مستقر است.

* مراسم افتتاحیه این رقابتها با حضورمسئولان اتحادیه تکواندو آسیا و برخی شخصیت های سیاسی اردن فردا شب برگزار خواهد شد.