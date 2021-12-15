لزوم حمایت از نهضت ساخت داخل/ واحدهای صنعتی گیلان نیازمند توسعه

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید گیلان، اظهار کرد: با حداکثر توان خود از تولید کنندگان، صنعتگران و نهضت ساخت داخل که منجر به افزایش اشتغال در استان خواهد شد، حمایت می‌کنیم.

عباسی با بیان اینکه برگزاری این نمایشگاه فرصت مناسبی برای تبادل اطلاعات و هم افزایی بین واحدهای صنعتی استان و استان‌های دیگر است، اضافه کرد: توسعه تولیدات دانش بنیان جز سیاست‌های دولت سیزدهم است.

وی با تاکید بر اینکه برخی از واحدهای صنعتی استان نیاز به توسعه دارند، گفت: استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی در ساخت قطعات و تجهیزات مورد نیاز صنعت و تأمین نیازمندی‌های فناورانه واحدهای تولیدی در این نمایشگاه‌ها، منجر به خودکفایی و عدم وابستگی به خارج می‌شود.

استاندار گیلان ادامه داد: همه مدیران استان برای حمایت از تولیدات داخلی باید بسیج شده تا شاهد درخشش بیشتری در بخش تولید باشیم و نیازهای استان و کشور تأمین شود.