برخی تیم ها باچنگ و دندان به مسابقات آمده اند / قراردادهای بالا لیگ را به تعطیلی می کشاند

مسعود شیخی فر دبیر اجرایی نخستین دوره لیگ تیراندازی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این اولین دوره مسابقات است به همین دلیل شرایط دستمزده های تیراندازان به نسبت دیگر رشته های ورزشی پائین است، گفت: درمجموع به غیر از دو تیم دولتی شرکت کننده در این مسابقات ، 5 تیم دیگر از هیئت های تیراندازی استانها هستند که با چنگ و دندان تیم خود را به مسابقات اعزام می کنند. بنابراین درابتدای راه بسیاری از این تیم ها تنها برای حضور موفق در لیگ به میدان آمده اند و نباید برای ورزشکاران با پیشنهاد قراردادها و دستمزدهای بالا مانند دیگر رشته های ورزشی در کشور توقع ایجاد کنیم چون بسط یافتن این موضوع لیگ را درهمین ابتدای راه به تعطیلی می کشاند، قطعا وقتی این مسابقات پا بگیرد در سالهای آینده شاهد افزایش دستمزدها و حضوراسپانسر های مالی هم خواهیم بود.

وی افزود: تیمهای تیراندازی شرکت کننده دراولین دوره لیگ در قالب سه ورزشکار درهر مسابقه شرکت می کنند، اما برای اینکه این دیدارها یک فصل طول می کشد تیم ها موظف به اعلام شش نام به کمیته برگزارکننده مسابقات هستند.

وی با بیان اینکه اولین دوره لیگ را با مشکلات فراوان و سنگ اندازی های بسیار زیاد آغازکردیم اظهارداشت: اولین دوره لیگ تیراندازی مانند رشته هایی مثل فوتبال تکواندو جودو و غیره نبود و دلیل آن هم کمبود تیراندازان خوب بوده به طوریکه تمام تیم ها به طور یکسان نتوانستند از حضور افراد برجسته این رشته استفاده کنند. بنابراین بسیاری از تیم ها مایل به سرمایه گذاری و شرکت در این دیدارها نبودند و عملا این تعداد ورزشکارخوب دست تمام تیم ها را نگرفته است.

شیخی فربا اظهاراینکه با درنظرگرفتن همین شرایط تصمیم گرفتیم تا هفته سوم مسابقات برای بستن تیم ها مهلت دهیم بیان کرد: بسیاری از تیم ها نتوانستند قبل از مسابقات ترکیب 6 نفره خود را شناسایی کنند، بنابراین یک فرصت یک هفته ای را به تمام تیمها تا پایان هفته جاری به تیم ها داده ایم تا بتوانند در فراغ بال نفرات خود را تکمیل کنند. طبق قانون لیگ هیچ ورزشکاری حق ندارد درصورتی که درهفته اول در یک تیم بوده درهفته دوم یا سوم تیم خود را عوض کند یا اینکه همزمان با دوتیم قرارداد داشته باشد.

مسئول لیگ تیراندازی تصریح کرد: این دوره از مسابقات آزمایشی است. اگرچه ادعا نیست اما مجموعه مقرراتی که نوشته شده ازبهترین کارهای صورت گرفته برای این لیگ است که قطعا نواقص آن درپایان مسابقات برطرف می شود. در همان هفته اول مسابقات به نکات جدیدی رسیدیم که این نکات به قوانین برگزاری دیدارها اضافه می شود. درمجموع فدراسیون از برگزاری دو هفته اول و دوم لیگ بانوان و مردان راضی است و خوشبختانه هیچ اعتراضی هم نداشتیم .