دوربین های مراقبتی ادارات لامرد به روز رسانی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسلم سعادت پور ظهر چهارشنبه در جلسه پیشگیری از وقوع جرم شهرستان لامرد، گفت: ادارات و سازمان‌های دولتی برای حفظ بیت المال و جلوگیری از سرقت اموال دولتی موظف هستند دوربین‌های مراقبتی خود را به روز رسانی کنند تا دوربین‌های مراقبتی آنها به کمک دستگاه‌های امنیتی بیاید.

وی نسبت به نصب سرعت کاه‌ها بر اساس استانداردها، ضوابط و مقررات مربوطه در راستای پیشگیری از وقوع جرم و کنترل تردد خودروهای فاقد پلاک به شورای ترافیک تأکیدات لازم معمول داشتند.

رئیس اداره پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان فارس نیز گفت: شهرستان لامرد با وجود صنایع بزرگ و تأسیسات ارزشمندی که در آن وجود دارد یکی از شهرستان‌های ثروتمندی است که می‌بایست صنعت، در کنار دستگاه‌های اجرایی و نظارتی قرار گیرد و بخشی از نیازهای آن را برطرف شود.

قلندری افزود: مدیران دولتی نباید نسبت به امکانات بیت المال بی تفاوت باشند و با نصب دستگاه‌های خود مراقبتی از خسارت به امکانات و اموال مردم جلوگیری کنند.

وی تصریح کرد: شهرستان لامرد با دارا بودن نیروی انسانی قوی که در همه دوره‌ها در دولت حضور داشته اند لازم است خدمت بیشتری به مردم شهرستان لامرد شود که لازم است همه دستگاه‌های اجرایی به وظیفه خود عمل کنند.