۲۰۹ روستای خراسان شمالی راه روستایی ندارند/ اعتبار کم است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر شهامت پیش از ظهر چهار شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: اعتبار مورد نیاز برای نگهداری راه‌های استان سالانه ۶۴۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود اما امسال تنها ۳۰۰ میلیارد ریال به این امر اختصاص یافته است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان شمالی بیان داشت: سالانه باید معادل ۴.۵ درصد از ارزش ریالی راه‌های استان برای نگهداری این سرمایه‌ها هزینه شود و بر این اساس باید ۶۴۰ میلیارد ریال در این زمینه اعتبار صرف شود اما کمتر از نیمی از آن اختصاص یافته است.

وی افزود: امسال مجموع اعتبارات این اداره کل کمتر از ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال است و با توجه به اینکه اعتبارات به صورت اسناد ۲ و ۳ ساله اختصاص می‌یابد، ارزش آن ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

شهامت گفت: تاکنون کمتر از ۶۰ درصد از اعتبارات تخصیص یافته است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان شمالی با بیان اینکه اکنون ۱۹۳ قرارداد در بخش‌های مختلف راهداری، راه روستایی و مدیریت راه‌ها در این اداره کل فعال است، در خصوص وضعیت بهره مندی روستاییان استان از راه مناسب گفت: اکنون ۴۴ درصد از طول راه‌های روستایی استان آسفالت است که این رقم در کشور ۵۳.۸ درصد است که بر این اساس در این شاخص ۹.۵ درصد از میانگین کشوری عقب ماندگی داریم.

وی افزود: با توجه به اینکه آسفالت راه‌های روستایی از روستاهای پرجمعیت آغاز شده است اکنون حدود ۷۱ درصد از جمعیت ساکن در این مناطق از راه مناسب بهره مند هستند که در این زمینه میانگین کشوری ۸۱.۷ درصد است.

شهامت خاطرنشان کرد: اکنون ۴۹ روستای بالای ۱۰۰ خانوار استان و ۲۰۹ روستای بالای ۲۰ خانوار استان راه روستایی ندارند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان شمالی با اشاره به اینکه اکنون ۳۳ قرارداد اجرای راه در محورهای روستایی فعال است، بیان داشت: امسال ۲۷ کیلومتر راه روستایی در ۶ شهرستان استان آسفالت شده و بیش از ۵ هزار و ۸۷۰ خانوار از آن بهره مند شدند و ارزش ریالی این پروژه‌ها ۳۵۰ میلیارد ریال است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان شمالی در انتها گفت: ۷۰ کیلومتر راه در محورهای روستایی در دست ساخت است که اکنون ۳۰ کیلومتر راه آماده آسفالت می‌باشد.