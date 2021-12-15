تحقق ۷۵ درصدی نسخه الکترونیک در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان بیمه سلامت اعلام کرد: شاخص درصد تحقق نسخه الکترونیک به صورت تجمعی در آذر ماه به ۷۵ درصد رسیده است.

در حال حاضر ۲۲ استان بیش از ۸۰ درصد تحقق نسخه الکترونیک را داشتند که از این بین، ۱۲ استان بین ۹۰ تا ۱۰۰ درصد و ۱۰ استان بین ۸۰ تا ۹۰ درصد این طرح را اجرایی کردند.

شاخص روزانه درصد تحقق نسخه الکترونیک از ابتدای آذر ماه تا ۲۳ آذر ماه ۱۴۰۰ در استان سمنان از ۵۶ درصد به ۸۶ درصد رسیده است.

در همین بازه زمانی در استان فارس از ابتدای ماه جاری، شاخص روزانه از ۳۴ درصد به ۷۴ درصد و در استان مازندران از ۴۵ به ۶۱ درصد رسیده است.

استان‌های تهران، البرز، سیستان و بلوچستان، گیلان، خراسان رضوی و اصفهان، شاخص‌ها به کندی افزایشی است.

در استان تهران از ابتدای ماه جاری، شاخص روزانه از ۴۳ درصد با اندکی افزایش به ۴۹ درصد و در استان البرز از ابتدای ماه جاری، شاخص روزانه از ۴۸ درصد به ۵۵ درصد رسیده است.

طرح نسخه نویسی الکترونیک توسط سازمان بیمه سلامت با قوت به پیش می‌رود.

بر اساس قانون، از اول دی ماه ۱۴۰۰ نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک باید به طور کامل اجرایی شود.