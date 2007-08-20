حجت الاسلام حسین سبحانی نیا، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: مذاکرات و نشست های اخیر دور نمای روشن تری را نسبت به گذشته دارد و اگر مسیر این مذاکرات با فشارهای سیاسی علیه ایران مواجه نشود، می توان آینده خوبی را برای ادامه فعالیت های هسته ای صلح آمیز ایران متصور شد.

وی با اشاره به اینکه معمولا آمریکا سعی می کند پرونده هسته ای ایران را از مسیر حقوقی خود منحرف کرده و مقاصد سیاسی خود را در آن دخالت دهد، گفت: علی رغم اظهارنظرها و مواضع دوگانه البرادعی و معاونین وی طی دیدارهای اخیر خود با تیم مذاکره کننده هسته ای ایران و ارسال گزارشات، این امید وجود دارد که پرونده هسته ای ایران از چالش های اخیرخارج شده و به نقطه ای روشن تر برسد.

نماینده مردم نیشابور در مجلس هفتم ابراز امیدواری کرد که با دنبال شدن پرونده هسته ای ایران در چارچوب عاقلانه، این روند در راستای اصل اعتماد سازی و اطمینان بخشی حرکت کند، تا زمینه برای عاقلانه تر فکر کردن مسئولان آژانس بوجود آید و ادعاهای تکراری و بی جای آمریکایی ها را تکرار نکنند.

وی با تاکید بر اینکه آمریکا درصدد آن است تا پرونده هسته ای ایران را از مسیر حقوقی خود خارج کند، یاد آورشد: دنبال شدن این پرونده در مسیر حقوقی اش در نهایت موجب خواهد شد تا پرونده هسته ای ایران از شورای امنیت خارج شود که در این صورت آمریکا نخواهد توانست به اهداف خود علیه ایران دست پیدا کند.

این عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس، ادامه داد: خروج پرونده ایران از شورای امنیت باعث می شود تا آمریکا به هدف خود مبنی بر تحریک کشورها برای اقدام علیه ایران دست پیدا نکند، بنابراین آنها تلاش می کنند تا نشست های ما با آژانس نتایج بایسته را به همراه نداشته باشد.

سبحانی نیا در پایان با بیان اینکه اخیرا برخی مواضع و منافع امریکا با اروپا همسویی وهمخوانی ندارد، خاطر نشان کرد: اروپایی ها نشان داده اند که حتی برای حفظ منافع شان هم که شده، منطقی تر به پرونده هسته ای ایران نگاه می کنند و خیلی ضرورت نمی بینند که مانند آمریکایی ها با دید سیاسی به پرونده هسته ای ایران بنگرند.