شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت آذربایجان غربی فعال تر شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان ظهر چهارشنبه در دیدار با جمعی از خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان استان تاکید کرد: در این شورا مسائل و مشکلات جامعه ایثارگری استان احصاء و در کارگروه‌های مختلف این مسائل بررسی و مشکلات برطرف شود.

وی ادامه داد: مردم آذربایجان غربی در دوران‌های مختلف انقلاب شکوهمند اسلامی همیشه در صف اول دفاع از کیان اسلامی بودند و در مقابله با گروهک‌های ضد انقلاب و در دفاع از مرزهای ایران اسلامی ایثار و از جان گذشتگی کردند و لحظه‌ی بی نظیری از شهادت، ایثار و فداکاری را در تاریخ ثبت کردند.

معتمدیان خانواده معظم شهدا و ایثارگران را صاحبان اصلی انقلاب اسلامی دانست و بر حضور مداوم و مستمر در جمع خانواده معظم شهدا و ایثارگران استان و بهره گیری از نظرات و پیشنهادات آنان در روند پیشبرد اهداف نظام اسلامی و شتاب بخشیدن به توسعه و آبادانی استان تاکید کرد.

استاندار آذربایجان غربی نقش آذربایجان غربی در دفاع از آرمان‌های مقدس انقلاب اسلامی را بی بدیل خواند و افزود: مردم آذربایجان غربی در دوران‌های مختلف انقلاب شکوهمند اسلامی همیشه در صف اول دفاع از کیان اسلامی بودند و در مقابله با گروهک‌های ضد انقلاب و در دفاع از مرزهای ایران اسلامی ایثار و از جان گذشتگی کردند و لحظه‌ی بی نظیری از شهادت، ایثار و فداکاری را در تاریخ ثبت کردند.

آذربایجان غربی از استان‌های امن کشور و منطقه است

معتمدیان، استان آذربایجان غربی را یکی از استان‌ها امن کشور و منطقه دانست و گفت: به برکت حضور مقتدارانه نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی کشور در مرزهای استان و با وجود برخی از نا امنی‌ها در خارج از مرزها، امنیت پایدار در مرزهای استان برقرار است و امروز استان آذربایجان غربی به عنوان یکی از استان‌های امن کشور در منطقه می‌تواند شاهد حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی باشد.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به فشارهای اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی علیه کشورمان و مشکلات معیشتی مردم اظهار داشت: با توجه به شرایط کنونی، اولویت اول کشور که مورد توجه دولت سیزدهم قرار گرفته، توجه به مباحث اقتصادی و رشد شاخص‌های توسعه‌ای و حل مشکلات معیشتی مردم است.

وی در ادامه سخنان خود آذربایجان غربی را یکی از مهمترین و استراتژیک ترین استان‌های کشور معرفی کرد و افزود: موقعیت منحصر به فرد جغرافیایی و همسایه بودن با سه کشور، وجود بیشترین پایانه‌های مرزی، آب و خاک مناسب و معادن غنی و کشاورزی حاصلخیز موجب شده آذربایجان غربی به عنوان یکی از استان‌های بی نظیر کشور تبدیل شود.

معتمدیان با اشاره به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های استان در حوزه‌های مختلف اظهار داشت: استان آذربایجان غربی یکی از استان‌های ثروتمند کشور و سرشار از نعمت‌های خدادادی است که تاکنون بهره لازم از این نعمت‌ها برای جهش توسعه و آبادانی استان استفاده نشده است.

صندوق توسعه استان‌ها سال آینده تشکیل می‌شود

وی با تاکید بر نگاه ویژه دولت به آذربایجان غربی، برنامه‌های استان برای حضور و سرمایه گذاری نهادهای حمایتی و انقلابی کشور و بخش خصوصی را برشمرد و افزود: با استفاده از امکانات نهادهای توسعه گرا و دستگاه‌های انقلابی و ظرفیت بخش خصوصی و جذب اعتبارات ملی و پتانسیل‌های استان در حوزه‌های مختلف برای شتاب بخشیدن به رشد و آبادانی استان استفاده می‌شود.

وی رویکرد دولت در سال آینده را رویکرد اقتصاد محور عنوان کرد و گفت: از سال آینده صندوق توسعه استان‌ها تشکیل و مازاد درآمدهای استان‌ها در صندوق توسعه‌ای هر استان واریز و از این اعتبار با نظر استاندار برای اجرای برنامه‌های توسعه استان استفاده می‌شود.

استاندار آذربایجان غربی روحیه جهادی و انقلابی، تلاش شبانه روزی مدیران و وحدت و انسجام دلسوزان و دغدغه مندان برای توسعه استان را مورد تاکید قرار داد و افزود: مدیران استان باید با حضور میدانی و مؤثر در بین مردم و توجه به منافع نظام و منافع ملی و استان و بدور از منافع شخصی برای خدمت به مردم و محرومیت زدایی در استان تلاش کنند.