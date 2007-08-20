وزارت اقتصاد از وزارت ارتباطات تقدیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، طی نامهای به دکتر محمد سلیمانی، از اهتمام و تدبیر صورت گرفته در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تأمین زیر ساختهای مورد نیاز سیستم بانکی، به منظور توسعه بانکداری الکترونیکی تقدیر کرد.
معاونت امور بانکی وزارت اقتصاد، در نامه خود خواستار تقدیر ویژه از شرکت مخابرات استان تهران به منظور تأمین نیاز بانکهای تهران از سوی این شرکت شده است.
بر اساس این گزارش، از اول اردیبهشت تا ابتدای مرداد ماه سال جاری، ارتباطات دیتا برای بیش از یک هزار نقطه از نقاط مورد درخواست بانکها در تهران تأمین شده است.
این گزارش حاکی است از ابتدای تلاشهای صورت گرفته برای تأمین زیر ساختها مورد نیاز سیستم بانکی تا پایان سال گذشته تنها ارتباط یک هزار و 363 نقطه برقرار شده بود که با برنامهریزیهای انجام شده و با برقراری ارتباط مورد نیاز یک هزار و 11 نقطه دیگر در چند ماه گذشته، این تعداد هم اکنون به دو هزار و 374 نقطه رسیده است.
تا پایان سال گذشته تنها ارتباط هش8ت نقطه از 240 نقطه درخواستی بانک ملی برقرار شده بود، در حالی که هم اکنون و با تلاشهای صورت گرفته، این بانک در 219 نقطه درخواستی خود از ارتباطات دیتا بهرهمند شده است.
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