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۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۱۵:۳۳

استاندار سمنان خبر داد؛

رسیدگی به امورات گمنامان عرصه ایثار در استان سمنان

رسیدگی به امورات گمنامان عرصه ایثار در استان سمنان

سمنان- استاندار سمنان از رسیدگی به امورات گمنامان عرصه ایثار در گستره استان در قالب تشکل انصار الانصار خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد هاشمی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم نهاد استان سمنان به میزبانی استانداری از رسیدگی به امورات گمنامان عرصه ایثار در گستره استان سمنان در قالب تشکل انصار الانصار خبر داد و بیان کرد: پیشگامان عرصه جهاد بر گردن همه ما حق دارند.

وی با بیان اینکه نمایندگی بنیاد انصار الانصار در استان فعال می‌شود، افزود: حوزه کاری تشکل انصار الانصار در بحث توجه به گمنامان عرصه ایثار و شهادت، بسیار ارزشمند است.

استاندار سمنان بیان کرد: افراد گمنام عرصه ایثار و شهادت، دِین خود را در هشت سال دوران دفاع مقدس و عرصه‌های دفاع از کشور، به نظام ادا کردند و امروز وظیفه ما توجه و رسیدگی به امورات آنان است که این بنیاد در این حوزه اقدامات ارزشمندی دارد.

هاشمی با بیان اینکه در استان سمنان که بیش از سه هزار شهید گرانقدر دارد، نمایندگی بنیاد انصار الانصار استقرار خواهد یافت، گفت: موارد مرتبط با این تشکل در حوزه سمنان پیگیری و ضمن سرکشی از این عزیزان به صورت حضوری، در راستای رسیدگی به موارد آنها گام بر می‌داریم.

وی افزود: برنامه‌ریزی صورت می‌گیرد تا از ظرفیت خیّرین، موثران، صاحبان صنایع و سایر موارد برای مساعدت در پیشبرد اهداف و امور مرتبط با این بنیاد استفاده شود.

کد مطلب 5376404

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    نظرات

    • جانبازجنگ IR ۲۲:۰۰ - ۱۴۰۰/۱۰/۱۴
      0 0
      پاسخ
      مگردولت محترم به بنیادشهیدوامورایثارگران بودجه نمیده! که از خیرین محترم کمک میگیرید؟! خیرین بایدبه نیازمندان کمک کنند. نه کسانی که مالکین مملکت اند. و...

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