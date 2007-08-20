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۲۹ مرداد ۱۳۸۶، ۱۰:۱۱

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گیلان قهرمان وزنه برداری المپیاد شد / کرمانشاه تیم اخلاق شد

گیلان قهرمان وزنه برداری المپیاد شد / کرمانشاه تیم اخلاق شد

تیم وزنه برداری استان گیلان به عنوان قهرمانی رقابتهای وزنه برداری اولین دوره المپیاد ورزشی ایرانیان دست یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای وزنه برداری اولین دوره المپیاد ورزشی ایرانیان یکشنبه شب در سالن برادران محبی شهر کرمانشاه به پایان رسید و طی آن تیم استان گیلان به عنوان قهرمانی این دوره از پیکارها دست یافت.

براساس این گزارش تیمهای برتر این دوره از رقابتها به شرح زیر انتخاب شدند:
تیم اول: گیلان با 174/8 امتیاز
تیم دوم: خوزستان با 163/8 امتیاز
تیم سوم: مازندران با 162/8 امتیاز
تیم چهارم:اردبیل با 148/8 امتیاز
تیم پنجم: کرمانشاه با 146/8 امتیاز
تیم ششم: فارس با 135/8 امتیاز

مسئولان فدراسیون وزنه برداری با اهداء جام به تیمهای برتر و همچنین هدایایی نفیس به دست اندرکاران اداره کل تربیت بدنی و هیئت وزنه برداری استان کرمانشاه از زحمات آنان تقدیر و تشکر نمودند.

تیم  وزنه برداری استان کرمانشاه نیز از سوی کمیته فنی و هیئت اجرایی رقابتها بعنوان تیم اخلاق انتخاب و معرفی و کاپ اخلاق را بدست آورد.

کد مطلب 537642

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