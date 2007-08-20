گیلان قهرمان وزنه برداری المپیاد شد / کرمانشاه تیم اخلاق شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای وزنه برداری اولین دوره المپیاد ورزشی ایرانیان یکشنبه شب در سالن برادران محبی شهر کرمانشاه به پایان رسید و طی آن تیم استان گیلان به عنوان قهرمانی این دوره از پیکارها دست یافت.

براساس این گزارش تیمهای برتر این دوره از رقابتها به شرح زیر انتخاب شدند:

تیم اول: گیلان با 174/8 امتیاز

تیم دوم: خوزستان با 163/8 امتیاز

تیم سوم: مازندران با 162/8 امتیاز

تیم چهارم:اردبیل با 148/8 امتیاز

تیم پنجم: کرمانشاه با 146/8 امتیاز

تیم ششم: فارس با 135/8 امتیاز

مسئولان فدراسیون وزنه برداری با اهداء جام به تیمهای برتر و همچنین هدایایی نفیس به دست اندرکاران اداره کل تربیت بدنی و هیئت وزنه برداری استان کرمانشاه از زحمات آنان تقدیر و تشکر نمودند.

تیم وزنه برداری استان کرمانشاه نیز از سوی کمیته فنی و هیئت اجرایی رقابتها بعنوان تیم اخلاق انتخاب و معرفی و کاپ اخلاق را بدست آورد.