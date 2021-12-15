نمایشگاه مشاغل «مهارت محور کم سرمایه بر» در سنندج افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، روز چهارشنبه نمایشگاه فرصت‌های شغلی مهارت محور کم سرمایه بر با حضور جمعی از مسئولین استان کردستان در قالب ۲۳ غرفه در اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان کردستان افتتاح شد.

سید جمیل احمدی مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان کردستان در آئین افتتاح این نمایشگاه اظهار داشت: در راستای ترویج فرهنگ مهارت‌آموزی و ایجاد اشتغال با سرمایه‌های خرد و ارزان همزمان با سراسر کشور نمایشگاه «فرصت‌های شغلی مهارت محور کم سرمایه بر» برپا شد.

وی با بیان اینکه برپایی این نمایشگاه فرصت بسیار خوبی در راستای آشنایی عموم مردم با مهارت‌های رایگان و البته تخصصی اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان است، تأکید کرد: فراگیری آموزش‌های فنی و حرفه‌ای ضامن آینده شغلی و مالی فرد است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان کردستان از ارائه و معرفی حرفه‌های مهارت محور که با سرمایه کمتر از ۱۰۰ میلیون ریال قابلیت راه‌اندازی دارند در این نمایشگاه خبر داد و افزود: ترویج و گسترش فرهنگ مهارت با تأکید بر مشاغل ارزان و ارتقای فرهنگ کار و کارآفرینی در جامعه و دستیابی به جهش مهارتی در راستای اشتغال مولد و حمایت از مهارت آموختگان کارآفرین از اهداف اصلی برگزاری این نمایشگاه است.

احمدی اظهار کرد: در این نمایشگاه کارآفرینان مهارت آموخته و مربیان حاضر در نمایشگاه به ارائه راهکارهای راه‌اندازی کسب‌وکارهای ارزان پرداخته و بازدیدکنندگان با روش‌های نوین کسب‌وکار آشنا خواهند شد.

وی با اشاره به رسالت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در این راستا گفت: آموزش مهارتی نیروی بیکار فاقد مهارت به‌منظور ورود به بازار کار و تصدی مشاغل و ارتقای مهارت افراد شاغل به‌منظور افزایش بهره‌وری رسالت مهم سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای است.

احمدی خاطرنشان کرد: افزایش مهارت افراد می‌تواند منجر به کاهش میزان سرمایه اولیه جهت ایجاد اشتغال مولد و پایدار شود.

گفتنی است این نمایشگاه در محل اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان کردستان واقع در شهرک زاگرس، خیابان پیر سالیار، خیابان آبشار از ساعت ۸ الی ۱۲ و ۱۵ الی ۱۷ پذیرای عموم مردم است.