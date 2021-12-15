کرونا تاکنون جان ۵ هزار و ۱۲۲ نفر را در کرمان گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید صحبتی بعدازظهر چهارشنبه در خصوص آخرین وضعیت کرونا در استان کرمان به خبرنگاران گفت: در حال حاضر ۱۶۱ مورد به دلیل ابتلاء به کرونا در بیمارستان‌های استان کرمان بستری هستند.

وی اظهار کرد: تاکنون ۴۳ هزار و ۸۵۷ نفر در استان کرمان به دلیل ابتلاء به کرونا بستری شده اند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان تعداد موارد جدید بستری در ۲۴ ساعت گذشته را ۲۵ مورد اعلام و بیان کرد: طی مدت گفته شده چهار بیمار مبتلا به کرونا در کرمان جان باخته اند که بین ۵۶ تا ۹۶ سال سن داشته اند.

وی گفت: در مجموع تاکنون در استان کرمان ۵ هزار و ۱۲۲ نفر به دلیل ابتلاء به این بیماری جان سپرده اند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در خصوص میزان واکسن تزریق شده در استان کرمان گفت: تاکنون ۲ میلیون و ۱۱۸ هزار و ۹۰۵ نفر دوز اول، یک میلیون و ۷۷۴ هزار و ۶۲۹ نفر دوز دوم و ۷۷ هزار و ۶۱ نفر هم دوز سوم واکسن کرونا را دریافت کرده اند.