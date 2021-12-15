الناز هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هوای زنجان با شاخص ۱۵۲ ناسالم برای همه است، گفت: هوای این استان با افزایش آلاینده‌ها مواجه شده است.

وی با بیان اینکه شاخص کیفیت هوا در استان طی ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۹ صبح امروز به میزان ۱۴۰ بوده است، اظهار کرد: علت این آلایندگی‌ها نیز ذرات معلق در هوا با قطر کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون است.

هاشمی ادامه داد: بر اساس جدول شاخص کیفی هوا، از صفر تا ۵۰ به معنی پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

کارشناس بررسی آلودگی هوا و تغییر اقلیم محیط‌زیست زنجان گفت: با توجه به اینکه هوا آلوده است، بر این اساس باید گروه‌های حساس از تردد غیرضروری در سطح شهر خودداری کنند.