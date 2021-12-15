حوزه فرهنگی دماوند جهت ترویج مکتب سردار «شهید سلیمانی» فعال باشد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حیدری عصر چهارشنبه در نشست هماهنگی گرامیداشت سالگرد شهادت سردار سلیمانی کهبا حضور حجت الاسلام فتاح دماوندی، امام جمعه شهرستان دماوند، سرهنگ نجفی، فرمانده سپاه ناحیه دماوند، حلیم زمهریر، معاون سیاسی و انتظامی فرماندار، حجت‌الاسلام میر شریفی، امام جمعه شهر آبسرد، سلیمانی، بخشدار مرکزی دماوند، مجاوری، رئیس شورای بخش مرکزی دماوند و جمعی از مسئولان در سالن جلسات فرمانداری دماوند برگزار شد اظهار داشت: مکتب‌سازی عمدتاً بار معنایی عمیقی در خود جای می‌دهد و مکتب‌سازی در خصوص شخصیت سردار شهید سلیمانی، نیازمند سیاستگذاری در حوزه فرهنگی کلان کشور است.

وی افزود: انتظار ما بر انجام اقدامات فرهنگی پربار در رابطه با شخصیت این سردار شهید در سطح کلان است که امیدواریم این مهم در دست تدوین باشد.

فرماندار دماوند بیان داشت: با احترام به مقام شامخ همه شهدا از اوایل انقلاب تاکنون، سردار شهید سلیمانی در میان همه اقشار محبوبیت ویژه‌ای دارد؛ چرا که ایشان شخصیت یک بعدی نداشته و در حوزه شجاعت، مقاومت و وحدت‌آفرینی در داخل و خارج از کشور سرآمد بودند.

حیدری گفت: با توجه به شخصیت سردار شهید سلیمانی و تعلق ایشان به جهان اسلام، همه دستگاه‌ها باید در حوزه تخصصی خود به شخصیت این شهید عظیم الشان بپردازند.