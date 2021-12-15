ساختار فرهنگی با توجه به نیاز جامعه به روزسانی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی گرزین عصر چهارشنبه در جلسه معارفه دبیر شورای هماهنگی شبکه های هیئت و تشکل های دینی گلستان اظهار کرد: گام دوم انقلاب اسلامی ایران با یک بلوغ و نخبگی در عرصه ساختاری همراه شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با بیان اینکه اصلاح هوشمند ساختاری به ویژه در بدنه فرهنگی کشور با مدیریت مستقیم رهبر معظم انقلتب جریان دارد، افزود: امروز بعد از گذشت ۴۰ سال از حکومت اسلامی نیازمند یک بازنگری در این حوزه هستیم.

وی ۴۰ سال نخست انقلاب را یک دوره پرشکوه و تاریخی برشمرد و گفت: در این سال ها، تاریخی و پرشکوه را پشت سر گذاشته ایم اما علم و دانش و بدنه فرهنگی کشور نسبت به قله ای که پیش رو داریم نیاز به بازسازی، تکامل، تعالی و بروزرسانی مبتنی بر نیازهای روز جامعه و دنیا دارد.

گرزین ادامه داد: شرط حرکت دینی، جمعی و گروهی حرکت کردن است و غیر از این باشد از وقت و انرژی و امکانات کمترین بهره را برده ایم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان بیان کرد: در طلیعه گام دوم انقلاب اسلامی با قدردانی از کسانی که تلاش های شبانه روزی برای این انقلاب داشته اند، حرکت تمدن ساز را با توجه به با افق بلند انقلاب شروع کرده ایم که نیاز بروزسانی و هم افزایی هوشمندان و تجمیع قوای همه نهادهای انقلابی داریم.

وی افزود: امروز بیش از ۴۰ سال به عمق کلام امام خمینی (ره) در خصوص اینکه وحدت داشته باشیم و وحدت کلمه را حفظ کنیم رسیده ایم.

گرزین عنوان کرد: نگاه امام و رهبری باعث شد که انقلاب به یک بلوغ دست یابد و امروز با بازنگری در ساختارهای فرهنگی در مسیر تعالی حکومت اسلامی باید به دنبال نابودی طاغوت بین المللی باشیم.