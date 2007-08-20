تلاش آمریکا برای تفرقه افکنی میان کشورهای عربی و اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روزنامه السفیر،"محمد حسین علامه فضل الله" درسخنانی اعلام کرد: با توجه به اینکه اوضاع سیاسی و اقتصادی لبنان بدترشده، لبنان وارد مرحله خطرناکی شده است.

مرجع تقلید شیعیان لبنان خاطرنشان کرد: کشمکش های سیاسی که دردرگیری های لفظی شدت یافته است، بیان می کند؛ درلبنان کسانی هستند که براستفاده از بدترین عبارت ها تکیه می کنند و به تخریب ذهنیت عامه مردم و کشاندن آنان به سوی خط و خطوط تعصبات سیاسی ، حزبی ، مذهبی و حتی خانوادگی توجه دارند. این مسئله حالتی از فقدان ملی گرایی عمومی و بلکه بدتر ازآن را ایجاد می کند و آینده ای تاریک را برای وطن به دنبال دارد.

"علامه فضل الله" تاکید کرد: ما به مرحله ورود به تاریکی سیاسی و مرحله تشویش و نگرانی درسطوح مختلف لبنان نزدیک شدیم. به طوری که کشوردرچهارراه مسیرهای هموارمنطقه ای و بین المللی قرارگرفته است و دولت آمریکا نیزبرحفظ موقعیت خود در لبنان تاکید دارد تا آبروی سیاسی و نظامی برباد رفته خود را در منطقه حفظ کند. به این ترتیب واشنگتن در روابط میان کشورهای عربی اختلال ایجاد می کند و گروه های سیاسی خاورمیانه و ازجمله لبنان را درچارچوب استراتژی هدفمند خود به منظور تخریب روابط بین کشورهای عربی و اسلامی تحریک می کند و درمقابل برای پیشبرد امور به سطوح عالی عادی سازی روابط بین آنچه که محور کشورهای عربی معتدل و میانه رو نامیده می شود که زاییده واشنگتن نیزاست، با اسرائیل تلاش می کند و می خواهد این گروه از کشورهای عربی را وارد جبهه واحدی با اسرائیل کند.

این عالم برجسته اسلامی درادامه به لبنانی ها هشدار داد که اختلافات هرگز به نفع آنان و مسائل مربوط به آنان نخواهد بود بلکه مشکلاتشان را افزایش می دهد.

وی همچنین تاکید کرد: بنابراین لبنانی ها باید دربرابر مسائل مربوط به خود مسئولیت پذیرباشند و با ایراد سخنان خودسرانه و انفعالی، خود را وارد خط و خطوط تقسیمات و جناح بندی نکنند، بلکه باید برای کنترل و خاموش کردن آتش سیاست داخلی تلاش کنند.