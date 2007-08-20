  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۹ مرداد ۱۳۸۶، ۱۱:۲۸

گشایش ترافیکی در جنوب شرق تهران تا پایان سال 86

شهردار منطقه 14 از گشایش ترافیکی در جنوب شرق تهران تا پایان سال 86 از طریق بهره برداری بخشی از بزرگراه امام علی (ع) که در محدوده این منطقه قرار دارد، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، علی اصغر خرمی شریف با تبریک اعیاد شعبانیه افزود: این بخش از بزرگراه امام علی (ع) که حد فاصل میدان شهید محلاتی تا خیابان پیروزی قرار دارد، علاوه بر تسریع درعبور و مرور در این منطقه دسترسی های محلی را نیز تامین می کند.

شهردار منطقه 14که در جمع شهروندان این منطقه در جشن شب های تابستان سخن می گفت اظهار کرد: تقویت حمل و نقل عمومی از طریق گسترش خطوط اتوبوسرانی در معابر بزرگراهی و شریانی منطقه در کوتاه مدت و توسعه خطوط 4 و 7 مترو در شمال و شرق منطقه در بلند مدت در دستور کار مدیریت  شهری در حوزه حمل و نقل و ترافیک قرار دارد.

خرمی شریف خطاب به شهروندان منطقه 14 در پارک بسیج با اشاره به این که با توجه به وجود  بزرگراه های بسیج و شهید محلاتی ، شرق منطقه از نظر معابر بزرگراهی و ترافیک در وضعیت قابل قبولی  قرار دارد تصریح کرد: غرب منطقه به ویژه در مسیر خیابان 17 شهریور به علت وجود بافت های فرسوده  ومتراکم و معابر باریک و کم عرض از شرایط مورد انتظار برخوردار نیست.

وی با بیان اینکه نوسازی بافت های فرسوده در شرق منطقه 14 در دستور کار شهرداری این منطقه قرار  دارد، اضافه کرد: در صورت بازسازی پهنه شرقی منطقه نه تنها شرایط زیست شهروندان ساکن در این محدوده ارتقا خواهد یافت، بلکه وضعیت ترافیک عبور و مرور نیز در این بخش پر تراکم بهبود می یابد.

شهردار منطقه 14 مشارکت مردم با مدیریت شهری را عامل موثر موفقیت  در فعالیت های اجرایی بر شمرد و اظهار کرد: این تعامل در حوزه ترافیک و بخش حمل و نقل از اهمیت و ضرورت دو چندان برخوردار است.

خرمی شریف در پایان با تاکید بر این که یک روی سکه بهبود وضعیت ترافیک اجرای طرحهای ترافیکی از جمله تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی و توسعه معابر شهری است ، تصریح کرد: روی دیگر سکه همراهی و همکاری مردم از طریق بسیج در استفاده از وسایل نقلیه همگانی و رعایت قوانین و مقررات و احترام به حقوق دیگر شهروندان است.

گفتنی است جشن شب های تابستان هر شب از ساعت 20 تا 22 از سوی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با همکاری شبکه رادیویی تهران در پارک بسیج در انتهای بزرگراه شهید محلاتی ( آهنگ ) اجرا می شود.

کد مطلب 537657

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار