گشایش ترافیکی در جنوب شرق تهران تا پایان سال 86

به گزارش خبرگزاری مهر ، علی اصغر خرمی شریف با تبریک اعیاد شعبانیه افزود: این بخش از بزرگراه امام علی (ع) که حد فاصل میدان شهید محلاتی تا خیابان پیروزی قرار دارد، علاوه بر تسریع درعبور و مرور در این منطقه دسترسی های محلی را نیز تامین می کند.

شهردار منطقه 14که در جمع شهروندان این منطقه در جشن شب های تابستان سخن می گفت اظهار کرد: تقویت حمل و نقل عمومی از طریق گسترش خطوط اتوبوسرانی در معابر بزرگراهی و شریانی منطقه در کوتاه مدت و توسعه خطوط 4 و 7 مترو در شمال و شرق منطقه در بلند مدت در دستور کار مدیریت شهری در حوزه حمل و نقل و ترافیک قرار دارد.

خرمی شریف خطاب به شهروندان منطقه 14 در پارک بسیج با اشاره به این که با توجه به وجود بزرگراه های بسیج و شهید محلاتی ، شرق منطقه از نظر معابر بزرگراهی و ترافیک در وضعیت قابل قبولی قرار دارد تصریح کرد: غرب منطقه به ویژه در مسیر خیابان 17 شهریور به علت وجود بافت های فرسوده ومتراکم و معابر باریک و کم عرض از شرایط مورد انتظار برخوردار نیست.

وی با بیان اینکه نوسازی بافت های فرسوده در شرق منطقه 14 در دستور کار شهرداری این منطقه قرار دارد، اضافه کرد: در صورت بازسازی پهنه شرقی منطقه نه تنها شرایط زیست شهروندان ساکن در این محدوده ارتقا خواهد یافت، بلکه وضعیت ترافیک عبور و مرور نیز در این بخش پر تراکم بهبود می یابد.

شهردار منطقه 14 مشارکت مردم با مدیریت شهری را عامل موثر موفقیت در فعالیت های اجرایی بر شمرد و اظهار کرد: این تعامل در حوزه ترافیک و بخش حمل و نقل از اهمیت و ضرورت دو چندان برخوردار است.

خرمی شریف در پایان با تاکید بر این که یک روی سکه بهبود وضعیت ترافیک اجرای طرحهای ترافیکی از جمله تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی و توسعه معابر شهری است ، تصریح کرد: روی دیگر سکه همراهی و همکاری مردم از طریق بسیج در استفاده از وسایل نقلیه همگانی و رعایت قوانین و مقررات و احترام به حقوق دیگر شهروندان است.

گفتنی است جشن شب های تابستان هر شب از ساعت 20 تا 22 از سوی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با همکاری شبکه رادیویی تهران در پارک بسیج در انتهای بزرگراه شهید محلاتی ( آهنگ ) اجرا می شود.