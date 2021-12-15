دیدارهای قبل بدشانس بودیم/ توپ هایمان مقابل پیکان گل شد

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی آل کثیر مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس پس از گلزنی در دیدار با پیکان تهران که نتیجه سه بر یک به سود سرخ پوشان را به همراه داشت، اظهار داشت: بازی خیلی سختی را بردیم؛ پیکان تیم جوان و با انگیزه ای بود و خوشحالم که این دیدار را بردیم.

وی درباره اعتراض بازیکنان پرسپولیس به اعلام پنالتی برای پیکان افزود: باید صحنه را دوباره ببینیم و من نمی دانم چه اتفاقی افتاد.

آل کثیر با اشاره به روند این تیم تصریح کرد: خدا را شکر رو به رشد هستیم. هفته قبل توپ هایمان تبدیل به گل نشد و بدشانس بودیم. الان خدا را شکر که به سه امتیاز رسیدیم.

مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس درباره گل زنی در این دیدار گفت: کمی در بازی های قبلی بدشانس بودیم و توپ ها یا به تیر می خورد یا بیرون می رفت. خدا را شکر که بازی را بردیم و راضی هستیم و هواداران را خوشحال کردیم.

وی درباره اوضاع باشگاه و مشکلات مدیریتی سرخ پوشان گفت: من روی بازی خودم تمرکز می کنم و کاری به این کارها ندارم.