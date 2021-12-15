آبروی ما را با داوری نبرید

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار شامگاه چهارشنبه در نشست خبری بعد از مصاف با هوادار در خصوص این رقابت اظهار داشت: جا دارد یک عذرخواهی از هواداران خوب ذوب آهن داشته باشم که امروز روز بسیار سختی داشتند.

وی افزود: برای ما و هواداران سخت است که سه چهار هفته رنگ برد را ندیدیم، می‌دانیم امسال کار سختی با تغییرات نسبتاً گسترده‌ای که داشتیم، داریم.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن ادامه داد: امیدوارم خیلی زود از این شرایط خارج شویم اما معتقدم که روزهای خوب فرا می‌رسد من به این تیم اعتقاد دارم، این تیم تغییرات زیادی داشته و در نیم فصل نیز باز هم باید تغییرات داشته باشیم.

روزهای خوب فرا می‌رسد

وی تصریح کرد: حرف من با کمیته داوران و مسئولان فدراسیون فوتبال است، من مهدی تارتار یا هر مربی دیگری که کسوت دارد به راحتی شخصیت و احترام به دست نیاورده که با یک اشتباه داوری تیم ما گل بخورد و از لحاظ روحی پایین برود و تیم حریف بالا برود.

تارتار ابراز داشت: نمی دانم باید به چه زبانی بگوییم، نمی‌دانم چرا یک فکر اساسی برای مشکلات داوری نمی‌کنند، باید فکر کلی شود.

وی تاکید کرد: من یا هر مربی دیگر هفته دیگر با همین اشتباهات آبروی خود را از دست می‌دهد، می‌دانم سال گذشته نیز ذوب آهن مشکلاتی داشته اما ما آمده ایم که این مشکلات را حل کنیم و واقعاً این امر شدنی است.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن تصریح کرد: مسئولیت این باخت با من است و بچه‌ها تمام تلاش خود را کردند اما مطمئنم این تیم خوب می‌شود.

فشار بیرونی به ذوب آهن

همچنین مدیر رسانه‌ای تیم فوتبال ذوب در این نشست اظهار داشت: واقعاً دیگر نمی‌دانیم اعتراض خود را به داوری چگونه اعلام کنیم در حالی که به ما فشار نیز وارد می‌کنند این داوری اشتباه ذوب آهن را دچار بحران کرده است.