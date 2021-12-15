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۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۱۹:۳۵

استاندار هرمزگان:

پایانه مسافری بندرعباس در شأن مردم و این شهر مهم جنوب کشور نیست

پایانه مسافری بندرعباس در شأن مردم و این شهر مهم جنوب کشور نیست

بندرعباس - استاندار هرمزگان گفت: با توجه به اهمیت حمل و نقل و گردشگر پذیر بودن هرمزگان، پایانه مسافری فعلی بندرعباس در شأن مردم نیست و باید به دنبال بهبود محیط و خدمات دهی مناسب بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی دوستی در بازدید سرزده از پایانه مسافری بندرعباس، اظهار داشت: پایانه مسافری بندرعباس یکی از مهم‌ترین مراکز جابه جایی مسافر و حمل و نقل در کشور است که تمامی شهرستان‌های استان نیز از خدمات این شریان مسافربری تأثیرپذیرند.

وی، مشکلاتی نظیر فرسودگی ساختمان، نظارت ناکافی و عدم خدمات رسانی مناسب را از مهمترین مشکلات این مجموعه عنوان و تصریح کرد: جایگاه و وضعیت پایانه مسافری فعلی بندرعباس به هیچ عنوان در شأن این شهر و حمل و نقل کشور نیست.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه این مجموعه علاوه بر خدمات رسانی ذاتی خود باید موجبات رفاه و نشاط مسافران را فراهم آورد، افزود: مسافرانی که وارد یک شهر می‌شوند اولین مکانی که با آن روبرو می‌شوند، پایانه‌های آن شهر بوده و پایانه مسافری فعلی بندرعباس با این وضعیت موجود، مناسب این شهر مهم مرزی و جنوبی کشور نیست.

کد مطلب 5376634

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