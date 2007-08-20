رئیس اسقفهای نروژ گسترش گفتگو میان مسلمانان و مسیحیان را مورد تأکید قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، دکتر اوله کریستین کفارم رئیس اسقفهای نروژ در دیدار با نمازگزاران مسجد ابو نور و مجمع شیخ احمد کفتارو در دمشق گفت: منطقه خاورمیانه مهد رسالتهای آسمانی است و شهرهای مقدس بسیاری در آن وجود دارد .

وی به ضرورت توسعه و گسترش ارتباطهای سازنده میان مسلمانان و مسیحیان اشاره کرد و خواستار ادامه فعالیت در زمینه اشاعه صلح شد تا به واسطه آن تشریک مساعی در جامعه انسانی رشد و توسعه یابد.

در این دیدار شیخ صلاح الدین کفتارو مدیر کل مجمع شیخ احمد کفتارو به وحدت میان جوامع انسانی و شریعتهای آسمانی در راستای همزیستی مسالمت آمیز میان مسلمان و مسیحیان اشاره کرد.

وی از علمای دین اروپایی خواست تا صلح را اشاعه داده و احترام به همه انبیاء را مورد توجه قرار دهند.