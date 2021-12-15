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۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۲۰:۴۳

پایان فصل هوادار را در نیمه بالای جدول می‌بینید

پایان فصل هوادار را در نیمه بالای جدول می‌بینید

اصفهان- بازیکن تیم فوتبال هوادار گفت: با این رویه حتماً پایان فصل اول هوادار را در نیمه بالای جدول می‌بینید.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صادقی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران بعد از مصاف با ذوب آهن در خصوص این رقابت اظهار داشت: بازی بسیار سختی بود، با توجه به فشاری که روی تیم بود توانستیم سه امتیاز بازی را بگیریم.

وی افزود: با این امتیاز توانستیم مقداری فشار را از روی تیم کم کنیم، مطمئن باشید جایگاه تیم ما خیلی بالاتر از این حرف‌هاست و امروز هم خدا را شکر نشان دادیم بازی با پرسپولیس تصادفی نبوده.

بازیکن تیم فوتبال هوادار ادامه داد: در بازی با پرسپولیس نیز می‌توانستیم سه امتیاز را بگیریم اما دقیقه ۹۴ روی یک بدشانسی گل خوردیم و سه امتیاز را از دست دادیم.

محمدی ابراز داشت: امروز ثابت کردیم جایگاه هوادار بالاتر است و انشاالله در ادامه نیز روند خوبی را در پیش بگیریم و با این رویه حتماً هوادار را در نیمه بالای جدول می‌بینید.

کد مطلب 5376671

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    نظرات

    • IR ۲۱:۰۵ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
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      باز دو عدد مویز خورد و گرمیش کرد این گواردیولا

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