به گزارش خبرنگار مهر، حسین صادقی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران بعد از مصاف با ذوب آهن در خصوص این رقابت اظهار داشت: بازی بسیار سختی بود، با توجه به فشاری که روی تیم بود توانستیم سه امتیاز بازی را بگیریم.

وی افزود: با این امتیاز توانستیم مقداری فشار را از روی تیم کم کنیم، مطمئن باشید جایگاه تیم ما خیلی بالاتر از این حرف‌هاست و امروز هم خدا را شکر نشان دادیم بازی با پرسپولیس تصادفی نبوده.

بازیکن تیم فوتبال هوادار ادامه داد: در بازی با پرسپولیس نیز می‌توانستیم سه امتیاز را بگیریم اما دقیقه ۹۴ روی یک بدشانسی گل خوردیم و سه امتیاز را از دست دادیم.

محمدی ابراز داشت: امروز ثابت کردیم جایگاه هوادار بالاتر است و انشاالله در ادامه نیز روند خوبی را در پیش بگیریم و با این رویه حتماً هوادار را در نیمه بالای جدول می‌بینید.