ژن موی قرمز و روشن در آستانه انقراض است

به گزارش خبرگزاری مهر، این محققان که نتایج بررسی های خود را در شماره ماه آگوست مجله National Geographic منتشر کرده اند، در این خصوص توضیح دادند که دو ژن بسیار پیچیده عامل ایجاد موی قرمز و روشن در انسان است. برای مثال یکی از این دو ژن مهم برای رنگ مو 40 گونه مختلف دارد، اما تنها شش گونه از این تعداد مسئول تولید موهای قرمز هستند.

کودکی که موهای قرمز دارد، باید هر دو ژن را از والدین خود به ارث ببرد (یک ژن از یک والد) و طبیعی است که احتمال این مسئله بسیار پایین است.

هر ژنی که محتوی اطلاعات یک ویژگی است، برای مثال حالت چشم ها، رنگ موها و...، در حقیقت در دو نوع حالت حاضر می شود که اولی "الل" (allele) پدری و دیگری الل مادری است.

به ژن های ناهمسان مجاور الل می گویند.

یکی از این الل ها برای اینکه بتواند بیان فنوتیپ مستقیم یک ژن را به ظهور برساند، نسبت به دیگری غالب است و الل دیگر مغلوب است.

این اولین بار نیست که دانشمندان نسبت به انقراض افراد با موهای قرمز هشدار می دهند، درحقیقت سال قبل نیز یک محقق دیگر در دوره کنفرانسی که توسط بنیاد مو آکسفورد سازماندهی شده بود، نسبت به انقراض ژن قرمزی مو اعلام خطر کرده بود.

اعتقاد براین است که در حدود 20 هزار سال قبل یک جهش ژنی که در بین جمعیت های ساکن شمال اروپا بوجود آمد، باعث بوجود آمدن انسان هایی با موی روشن شد.

این جهش ژنی به منظور جذب بهتر نور خورشید و ویتامین D در سرزمین هایی که آفتاب مایل می تابید، بوجود آمد.

این جهش ژنی که در آن زمان یک جهش مثبت بشمار می رفت، امرزوه برای افراد با رنگ پوست و موی روشن ایجاد مشکل کرده است. چراکه به دلیل افزایش آلودگی هوا درصد جذب اشعه های مخرب آفتاب در افراد با پوست و موی روشن بیشتر است و این افراد بیشتر در معرض خطر ابتلا به سرطان پوست قرار دارند.

بررسی های آماری در سطح جهانی نشان می دهد که درحال حاضر تنها سه درصد از مردم دنیا موی روشن دارند که این رقم درمورد افراد با موی قرمز بسیار پایین تر و کمتر از دو درصد است.

این درصدها حاکی از آن است که موی روشن و قرمز در مدت 50 سال آینده بطور کامل منقرض می شود.