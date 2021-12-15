به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام‌نیا عصر چهارشنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی و کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان ایلام افزود: تمام شرکت‌هایی که در استان مستقر و از امکانات زیرساخت‌های اینجا استفاده می‌کنند، اما دفتر مرکزی آنها در تهران مستقر است باید مالیات را در ایلام پرداخت کنند.

وی با اشاره به اینکه از این پس محل پرداخت مالیات این شرکتها مورد پایش قرار می‌گیرد، تاکید کرد: رشد ۱۰ درصدی مالیات استان در سال آینده باید از این منابع تامین شود.

استاندار ایلام در بخش دیگری از سخنان خود خواستار تلاش بیشتر مدیران دستگاه‌های اجرایی در مبحث جذب اعتبار از مرکز شد و تصریح کرد: زمان برای جذب اعتبارات بسیار محدود است و اگر تلاش کافی نداشته باشیم اعتبارات به خزانه برمی‌گردد.

استاندار ایلام در واکنش به آمار فعالیت ۶۵ درصدی کارگاه‌ها و صنایع در شهرک‌های صنعتی استان گفت: قطعاً آمار فعالیت ۶۵ درصدی صنایع در شهرک‌های صنعتی استان صحیح نیست و نیاز است مدیران شهرک صنعتی آمارهای خود را بروزرسانی کنند.

بهرام‌نیا خواستار راستی‌آزمایی آمار فعالیت شرکت‌ها در شهرک‌های صنعتی شد و تاکید کرد: یک گروه راستی‌آزمایی به منظور بررسی دقیق وضعیت صنایع و شرکتها در شهرک‌های صنعتی ایلام تشکیل شود تا گزارش دقیقی را در جلسات آتی ارائه دهد.

وی ادامه داد: گروه راستی‌آزمایی باید وضعیت کارگاه‌های غیرفعال را بررسی و دلایل تعطیلی آنها را به طور دقیق مشخص کند.

استاندار ایلام در پایان، خواستار بررسی مشکل کارگاه‌های غیر فعال در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شد و خاطرنشان کرد: نمی‌توان نسبت به تعطیلی کارگاه‌های تولیدی بی‌تفاوت بود.