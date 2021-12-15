استفاده از ظرفیت گفتمان شهید سلیمانی/ اولویت‌ تبلیغ در ایام فاطمی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس عبداللهی شامگاه چهارشنبه در اولین دوره توانمند سازی طرح آوینه که با حضور مبلغان و راویان استان سمنان در سالن همایش‌های اداره کل تبلیغات اسلامی در شاهرود با بیان اینکه ایام دوم فاطمیه در سال جاری مصادف شده با سالگرد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و همه مبلغان چه در مساجد روستاها و چه در مساجد شهرهای استان باید چند نکته را در دستور کار خود قرار دهند، افزود: شهید سلیمانی یک شخصیت مردمی و ملی است و در همین راستا هدف و عملیات سازمان تبلیغات اسلامی در کل استان‌های کشور حمایت و پشتیبانی از برنامه‌های مردمی است.

وی با بیان اینکه مصادف شدن ایام فاطمیه با سالگرد شهید سلیمانی یک ظرفیت گفتمان سازی را برای مجموعه‌های تبلیغی در کشور و سایر نهادهای انقلابی ایجاد کرده است، تصریح کرد: قرار بر این است تا همه مجموعه‌ها در ایام فاطمیه با توجه به ظرفیت گفتمانی شهید سلیمانی مسئله تبلیغ را در قالب پرده خوانی، منبر، مسابقه و محتوا را با توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب که می‌فرمایند، تبلیغ باید گفتمان سازی باشد ارائه دهند.

بحران جمعیت

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با اشاره به بحران جمعیت که مسئله‌ای مهم است و مردم کشور سال‌ها می‌گذرد که گرفتار آن هستند، عنوان داشت: یکی از مظلومیت‌های رهبر معظم انقلاب عدم توجه حاکمیت، مجموعه‌های دولتی، غیر دولتی و انقلابی به مسئله بحران جمعیت است.

عبداللهی با بیان سیر تحلیل‌ها و هشدارهای رهبر معظم انقلاب پیرامون بحران جمعیت در کشور, افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال ۶۸ در رابطه با موضوع جمعیت بیان داشتند که کشور ما یکی از نادرترین کشورها در زمینه‌های عمران و آبادانی است و ما اگر دو برابر امروز هم جمعیت داشته باشیم باز هم می‌توانیم بدون کمتر نیازی به کشورهای دیگر خود را به بهترین وجه اداره کنیم.

وی تکرار مسئله بحران جمعیت توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال ۹۱ را نشان از اهمیت این موضوع دانست و گفت: ایشان در سال ۹۱ مجدداً بیان نمودند که من معتقدم کشور ما امکاناتی دارد که می‌تواند ۱۵۰ میلیون نفر جمعیت داشته باشد، لذا به کثرت جمعیت هستم و هر اقدام و تدبیری که می‌خواهد برای متوقف کردن رشد جمعیت انجام شود بعد از ۱۵۰ میلیون نفر انجام بگیرد.

اقناع سازی

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی که فرمودند باید در سیاست تجدید نظر کنیم و از سال ۷۱ به بعد باید سیاست‌ها را تغییر می‌دادیم، بیان کرد: اینکه در ادامه رهبر معظم انقلاب اسلامی مجدداً در خراسان شمالی مسئله تهدید نسل را یک خطای بزرگی می‌خواند و خودشان را در این خطا سهیم می‌داند و از خداوند متعال بابت این خطا طلب بخشش می‌کند, یعنی مسئولیت بسیار سنگینی بر شانه همه ما است که باید دست به دست هم بدهیم و از ظرفیت‌های تبلیغ و منبرها استفاده کنیم تا کشور را از این بحران نجات دهیم.

عبداللهی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب از ابتدای دهه ۹۰ به صورت مکرر و در دیدارهای مختلف اعم از دانش آموزی؛ مجلس خبرگان، دانشجویی؛ فعالین اقتصادی، مداحان و حتی دیدار بعد از مسئله گران شدن قیمت بنزین موضوع بحران جمعیت را مطرح کردند، گفت: اینها همه نشان از اهمیت این بحران است و به گفته خود ایشان یکی از خطراتی که وقتی انسان به عمق آن فکر می‌کند، بحران جمعیت است.

وی با اشاره به اینکه استان سمنان کمترین جمعیت جوان و کمترین نرخ فرزند آوری را در کشور دارد، گفت: سریع‌ترین و بهترین راه کار برای عبور از این مسئله کار اقناعی و فرهنگی روی جمعیت زنان متأهل و خانه‌دار، تقویت اعتقادات توحیدی، تصحیح نگرش‌ها به نظام خانواده، جایگاه و لذت مادری، ارائه تحلیل‌های انذاری نسبت به آینده کشور و افراد، حمایت‌های فامیلی، خاندانی و مواسات ایمانی است.