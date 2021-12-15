به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی امروز چهارشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در لرستان در سخنانی با اشاره به سفر رئیس جمهور و دولت طی هفته گذشته به لرستان اظهار داشت: به تدریج که پیش می‌رویم سفرها مقداری سنجیده‌تر می‌شود، قبل از آن جلسات تشکیل می‌شود، البته خواسته‌ها و مطالبات زیاد است اما بر اساس اولویت بندی بر مواردی برای انجام، تاکید می‌شود.

وی عنوان کرد: علاوه بر این سفرهای دسته جمعی دولت، وزرا و معاونین رئیس جمهور نیز جداگانه در استان‌ها حضور پیدا می‌کنند چرا که حضور در جمع مردم زمینه خیر و برکت را برای کشور فراهم می‌آورد و تصمیمات خیلی واقعی‌تر می‌شود، کمبودها و مشکلات از نزدیک دیده می‌شوند و احساس تعهد و مسئولیت بیشتری برای رفع آنها صورت خواهد گرفت.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور ادامه داد: پیرو سفر رئیس جمهور به استان لرستان، ما نیز در استان حضور پیدا کردیم تا به سهم خود برخی مسائل را مورد پیگیری قرار دهیم.

حسینی با تاکید بر اینکه در استان‌های دیگر که می‌رویم گاهی اوقات شورای اداری و شورای فرهنگ عمومی را تشکیل می‌دهیم، اینجا فرصت کم است، گفت: گاهی اوقات به خاطر مشکلات معیشتی و گرفتاری‌های اقتصادی، فرهنگ و فعالیت‌های اینچنینی به حاشیه می‌رود، اما باید به این امر تاکید کرد، به خصوص از سوی نماینده ولی فقیه که رئیس شورای فرهنگ عمومی استان است این امر بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه همواره تاکید ما برگزاری جلسات شورای فرهنگ عمومی در استان‌ها است افزود: تقسیم کار و هم افزایی در این شورا صورت بگیرد، برخی کارها در بین همه استان‌ها مشترک است و برخی موارد نیز خاص یک استان است و باید توجه ویژه نسبت به آنها صورت بگیرد.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه اعضای دولت، شب و روز کار می‌کنند و انتظار داریم که مدیران در سطوح مختلف به همین صورت کار کنند و نگذارند تبلیغات گسترده دشمن اثر منفی بگذارد گفت: الان رسانه‌های دشمن در خارج و برخی عوامل آنها در داخل، به شدت می‌خواهند که مردم را مأیوس کنند، باید اقدامات خوبی برای کسب رضای الهی و مردم انجام گیرد.

حسینی تاکید کرد: امیدواریم با وحدت، انسجام و هماهنگی این فعالیت‌ها انجام گیرد.