حل مشکلات آب در خراسان شمالی نیازمند اقدامات جهادی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا حسین نژاد چهار شنبه شب در دیدار با اعضای دادگستری خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: حل مشکلات مردم و توسعه استان فصل مشترک دستگاه قضا و دولت است.

استاندار خراسان شمالی ادامه داد: پیگیری موضوعات برای حل مشکلات مردم با بهره مندی از ظرفیت‌های قانونی به‌نفع توسعه استان خواهیم بود.

وی افزود: برای حل مشکلات مختلف استان از جمله مشکل کمبود آب باید به دنبال ارائه راهکارهای بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت باشیم و با انجام کار جهادی تنها به انجام وظایف دستگاهی خود اکتفا نکنیم.

حسین‌نژاد با تاکید بر اینکه درست کار نکردن مسئولان موجب زیر سوال رفتن نظام جمهوری اسلامی خواهد شد، گفت: امروزه با گسترش رسانه‌ها سطح مطالبات مردمی بالا رفته و هیچ موضوعی از دید مردم پنهان نیست و تنها درست کار کردن موجب دل گرمی مردم می‌شود.

نماینده عالی دولت در خراسان شمالی در این دیدار بازدیدهای میدانی، شنیدن مشکلات مردمی، برگزاری جلسات مشترک بین دستگاهی با هدف بهره مندی از خرد جمعی و انسجام بین اجزای حاکمیت را از ملزومات حل مشکلات استان دانست.