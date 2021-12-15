  1. استانها
  2. البرز
۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۲۳:۲۳

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی البرز:

کرونا یک خانواده البرزی دیگر را عزادار کرد

کرونا یک خانواده البرزی دیگر را عزادار کرد

البرز - سرپرست دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: یک بیمار مبتلا به کرونا طی ۲۴ ساعت گذشته در این استان جان خود را از دست داد.

شهرام صیادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت کرونا در البرز اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته تعدادی با علائم مشکوک به بیمارستان‌های استان مراجعه کردند که از این تعداد ۳۰ نفر بستری شدند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۴۹ نفر شامل موارد قطعی، محتمل و مشکوک در بیمارستان‌های البرز بستری هستند، تصریح کرد: از این تعداد ۵۲ نفر بیمار قطعی کووید - ۱۹ هستند، همچنین طی این مدت یک بیمار کرونایی جان خود را از دست داده و مجموع جان‌باختگان به ۶ هزار و ۴۶۵ نفر رسیده است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی البرز مجموع موارد بستری شامل قطعی، محتمل و مشکوک در البرز از ابتدای شیوع کرونا تا به امروز را ۷۹ هزار و ۷۱۶ نفر اعلام کرد و متذکر شد: از ابتدای شیوع کرونا تاکنون ۷۳ هزار و ۲۰۰ نفر از مراکز درمانی ترخیص شده‌اند.

کد مطلب 5376739

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۶:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
      0 0
      پاسخ
      لطفا در چنین گزارش هایی مشخص کنید که مرحوم واکسن زده بوده یا نه؟ اگر زده بوده چند دوز و از چه نوع واکسنی؟

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها