فردا وضعیت حضورم در بازی با پگاه مشخص می شود / پرسپولیس این فصل شکوفا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم باقری با بیان این مطلب افزود : بعد از مصدومیت در بازی با صنعت نفت آبادان روزی دو جلسه فیزیوتراپی را انجام می دهم و تا فردا وضعیت مصدومیتم مشخص می شود. چنانچه بتوانم فردا در تمرینات گروهی شرکت کنم شاید به بازی با پگاه برسم، با این حال بستگی به نظر کادر پزشکی تیم دارد.

باقری در رابطه با بازی اول تیم پرسپولیس مقابل صنعت نفت گفت: برخلاف سال های قبل بازی اول را با پیروزی پشت سر گذاشتیم. با تمرینات و بازی های تدارکاتی که برگزار کردیم به هماهنگی لازم برای این بازی رسیدیم و خدا را شکر توانستیم سه امتیاز اولین بازی را بگیریم. امیدوارم بازی های بعد را هم بتوانیم با پیروزی پشت سر بگذارنیم و امسال شاهد شکوفایی پرسپولیس باشیم. رسیدن به قهرمانی با کار و تلاش میسر می شود و باید در عمل و با ارائه بازی های خوب و محکم به این مهم دست یابیم.

وی در ادامه افزود: در این بازی دو گل دریافت کردیم اما این اتفاقات در همه بازی های پیش می آید و نباید کسی را مقصر بدانیم.مطمئن هستم بازی به بازی بهتر می شویم و خط دفاعی در بازی های بعد بهتر ظاهر می شود.

وی درباره شرایط حاکم بر بازی اول گفت: بازیکنان تمام تلاش خود را کردند. در گرمای هوای آبادان بازی کردن خیلی سخت است، هرچند بازی کمی دیرتر برگزار شد اما باز هم این مشکل وجود داشت.در تیم پرسپولیس بازیکنان جوان و با تجربه در کنار هم هستند و انگیزه بالایی هم دارند و این،کار را برای تیم فوتبال پرسپولیس آسان تر کرده است. در بازی اول هم بازیکنان انگیزه بالایی برای برد داشتند و امیدوارم این انگیزه در همه بازی ها و تا پایان فصل وجود داشته باشد تا بتوانیم بازی های خوبی را به نمایش گذاریم و نتایج خوبی را کسب کنیم.