حمله انتحاری علیه ارتش پاکستان 3 کشته برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ژنرال "وحید ارشاد"، سخنگوی ارتش پاکستان امروز با اعلام این خبر گفت: حمله در نزدیکی شهر هانگو از ایالت سرح شمال غربی رخ داد که در اثر آن 3 سرباز کشته و 12 تن زخمی شدند.

"میرزالی"، از فرماندهان پلیس محلی انفجار را عظیم خواند و افزود: بمبگذار در اثر آن تکه تکه شد. "غلام محمد"، رئیس پلیس هانگو نیز گفت : بمبگذار از منطقه قبیله نشین مرزی پاکستان و افغانستان آمده بود.

در رویدادی دیگر،"اصلان خاتک"، یک مقام ارشد پلیس در شهر درا اسماعیل خان خبر داد که افراد مسلح سوار بر موتورسیکلت به سوی یک مقام اطلاعاتی پلیس دریکی از ایستگاه های اتوبوس شهر تیراندازی کردند که در نتیجه آن یک مامور پلیس کشته شد.