ابطحي شايعه ها را خبر داد: استعفاي وزيران ومعاونان رييس جمهور جدي است

سيد محمد خاتمي در ديدارهايي كه با نهادها ومسئولين مختلف داشته وهمچنين درپاسخي كه به استانداران در فردگاه مهرآباد دادو جوابي كه به نامه اخير جبهه دوم خرداد نوشت ؛ همواره بر محوريت اعتدال ،توجه به قانون وپرهيز از رفتارهاي افراطي نظير تهديد به استعفا از سوي كساني كه منتخب ملت براي انجام امور هستند تاكيد كرده است.

به گزارش خبرگزاري مهر، محمد علي ابطحي معاون پارلماني رييس‌جمهور بعد از جلسه امروز هيات دولت در جمع خبرنگاران بااشاره به اينكه مسأله ردصلاحيتها داراي مشكل مبنايي است، با تاييد شايعه هاي اخير رسانه هاي بيگانه گفت: اگر قرار باشد برويم همه با هم مي رويم ، تعدادي از وزيران و معاونان رئيس جمهور استعفا كرده اند و طبيعي است كه منتظر هستند ببينند كه نتيجه اقدامات شوراي نگهبان چه ميشود.

اين در حالي است كه ابطحي قبل از سفر خاتمي به سوئيس در مصاحبه با خبرگزاري مهر ، خبر رسانه هاي بيگانه در مورد استعفاي چند عضو كابينه را صراحتا رد كرده وگفته بود: چنين خبري به من نرسيده است.

معاون حقوقي و پارلماني رييس جمهوري همچنين با اشاره به حساسيت بسيار فراوان در مجلس، گفت: انقلاب ما بر مبناي مردم‌سالاري بوجود آمده اما برخي از روشها مي‌تواند به مباني مردم‌سالاري آسيب وارد و انتخابات را به يك انتخابات فرمايشي تبديل كند.

"هيات منتخب دولت، تلاشهاي زيادي را انجام داده است تا مراحل، سريعتر طي شود و به نتيجه برسد و در اين زمينه اين هيات با افراد مختلف ملاقاتهاي متعدد انجام داده است و اميدواريم كه طي چندروز آينده، روند متفاوت شود تا فرصت براي كانديداها باقي بماند."

وي با اشاره به اينكه اخباري وجود دارد كه كانديداهاي زيادي در شهرستانهاي مختلف به صورت غيررسمي كارهاي تبليغاتي خود را شروع كرده‌اند اما در مورد جناح طرفدار دولت به طور كلي مشخص نيست كه چه كار بايد بكند گفت: بنا به گزارش وزير كشور‌ در وضع فعلي براي 180 كرسي رقابتي وجود ندارد و اين 180 كرسي از الان پر شده است.

ابطحي گفت: طوري برنامه‌ريزي شده كه براي اين 180كرسي كانديدايي وجود نداشته باشد و اين چيز كمي نيست و چالشهاي بزرگي را به دنبال خواهد داشت.

وي طرح استعفاي استانداران، برخي از فرمانداران و اعضاي دولت را نمونه‌اي از چالشهاي بوجود آمده عنوان كرد و اظهار اميدواري كرد كه چالشهاي موجود با روندي سالم به سوي نتايج مثبت پيش رود، زيرا در صورت به نتيجه نرسيدن، مشكلات بسيار زياد و چالشهاي فراواني در داخل و خارج به وجود خواهد آورد.

معاون رييس‌جمهور گفت: حيف است انقلاب به آن بزرگي است كه در آستانه بيست و پنجمين سالگردش قرار داريم با چنين چالشي مواجه شود.

محمدعلي ابطحي با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري اظهار داشت: چارچوبي كه مقام معظم رهبري مطرح كردند چارچوب بسيار خوبي است كه مي‌تواند كشور را از بحران نجات دهد و دستورالعمل كار شوراي نگهبان قرار گيرد و اگر اين دستورات به طور جدي مورد عمل قرار گيرد، بسياري از بحران‌ها حل خواهد شد.

ابطحي در ادامه داد: ما در عمل هنوز نتايج اجراي راهكار رهبري را نديده‌ايم و منتظريم شوراي نگهبان ترتيب اثر دهد.

وي درباره‌ نامه استعفاي استانداران گفت: استانداران كه استعفا كرده و روي استعفاي خود جدي هستند و وزير كشور نيز گزارش داد كه استانداران در استعفا جدي هستند.

معاون رييس جمهور درباره ميزان جدي بودن استعفاها گفت: همانگونه كه رييس جمهور گفت اگر قرار باشد برويم با هم مي‌رويم.

وي در پاسخ به سوالات مختلف درباره كساني كه استعفا كرده‌اند، اظهار داشت: تعدادي از وزرا و تعدادي از معاونان رييس جمهور استعفا كرده‌اند و منتظر نتيجه كار هستند و همه‌ استانداران و كسانيكه استعفا كرده‌اند در اين قضيه بسيار جدي هستند.

از ابطحي سوال شد اگر مشكل حل نشود و اعضاي دولت استعفا دهند، خاتمي كابينه را تنها خواهد گذاشت گفت: در همين حد صحبت كردن كافيست، منتظر هستيم تا ببينيم چه خواهد شد.

ابطحي درباره اينكه اگر تنها تعدادي از نمايندگان فعلي مجلس تاييد صلاحيت شوند، اقدام دولت كه بر حفظ حقوق همه شهروندان تاكيد دارد، چه خواهد بود گفت: بحثي كه در دولت مطرح است اين است كه دولت به هيچوجه نمي‌خواهد مجموعه خاصي را مورد حمايت قراردهد. آنچه كه براي دولت مهم اين است كه زمينه مشاركت عمومي و رقابت در همه‌ مراكز انتخاباتي بوجود آيد.

معاون رييس‌جمهور بااشاره به اينكه اگر همه چيز بر اساس قانون باشد، ديگر تحصن ادامه پيدا نمي‌كند، افزود: اگر زمينه‌ رقابت براي همه‌ گروههاي سياسي بوجود آيد براي دولت كافي است و همه‌چيز بايد بر اساس قانون باشد.

ابطحي درباره اينكه آيا انتخابات آزاد به معناي حذف نظارت استصوابي است، گفت: الان وقت اين بحثها نيست تا چند روزي كه براي انتخابات وقت است، بهتر است تعابيري را بكار نبريم كه با توجه به زمان كوتاهمان، زمان را از ما مي‌گيرد. ما بايد مراقب باشيم زمان از دست نرود.

ابطحي گفت: آنچه مهم است سرعت پيداكردن مسائل است در حال حاضر بسياري از كانديداها به صورت غيررسمي وارد كارهاي تبليغاتي شده‌اند اما بسياري از جريانها به دليل رد صلاحيت امكاني براي تبليغات ندارند و اين وضع جريان نابرابري را بوجود خواهد آورد.

معاون رييس‌جمهور اظهار داشت: آنچه رهبري انجام داده‌اند كافي بوده است و اگر همان مورد توجه قرار گيرد بسياري از مشكلات حل مي‌شود. كانديداهاي زيادي رد شده ‌اند، به دليل اينكه گفته مي شوند اصل ولايت فقيه را قبول ندارند، اين مساله بايد در مورد شوراي نگهبان و دستگاههاي ديگر نيز جاري باشد.

ابطحي درباره اسامي افراد و مديراني كه استعفا كرده‌اند، ‌پاسخي نداد .